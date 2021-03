TikTok? È una risorsa educativa

Perché?

È qualcosa che ha a che fare con la mission del Centro di Ricerca, che non si limita a osservare in tempo reale e studiare l’evoluzione dei media e delle tecnologie, ma vuole entrarci dentro, sperimentare, proporre attività operative capaci di valorizzarne le potenzialità pedagogiche. TikTok è un social di nuova generazione perché cambia le logiche, c’è la velocità, la frammentazione, il ripetersi dei video, il valore delle musiche e della coreografia. Ci ha incuriosito. Peraltro è un social che - al di là della legge - sta sfondando tra i più piccoli, quindi è importante capire come funziona anche in ottica di prevenzione. Fare media education non significa solo imparare a conoscere e usare i social ma starci in maniera consapevole, esser creativi, applicare, proporre, sperimentare, diffondere stimoli positivi. Ovviamente il canale del Cremit non si rivolge a bambini ma agli studenti dei nostri corsi di laurea, agli insegnanti, agli educatori, ai genitori. Noi non facciamo video per i bambini ma per chi lavora con loro, dando spunti e idee di come TikTok potrebbe essere utilizzato anche per la didattica.

Chi ci lavora e cosa proponete?

C’è un gruppo di lavoro di 10 persone, fra cui già alcune studentesse. Innanzitutto non è una vetrina delle attività del Cremit. Non è un canale casuale ma abbiamo strutturato un palinsesto con tre appuntamenti settimanali: il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Per ciascuno di questi giorni c’è un filone tematico di riferimento: il lunedì il video fa una recensione di testi, serie tv o contenuti che potrebbero interessare educatori e insegnanti; il mercoledì pubblichiamo video attraverso cui educatori e insegnanti possono riflettere su alcune tematiche particolarmente della Media Education e il venerdì, con Series, presentiamo dei contenuti in modalità seriale poiché il tema è troppo complesso per essere confinato nel tempo di un video. Per esempio in questo filone, collegati al Safer Internet Day, abbiamo pubblicato diversi video sulla cyberstupidity, presentando tutti i fenomeni collegati come cyber harassment, body shaming, spamming, flaming, sexting... non solo il più noto cyberbullismo. Associato ad ogni TikTok pubblicato sul canale Cremit c’è l’IdenTikTok, una carta d’identità che ne descrive il target, il filone al quale appartiene e l’intenzionalità educativa. Questa scheda di analisi è l’elemento chiave ed è stata pubblicata subito perché crediamo nella condivisione della conoscenza, per andare a ragionare con tutti gli insegnanti e gli educatori che coglieranno questa sfida della creatività.