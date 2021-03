“Pianta un albero: è un gesto d’amore”: a Gergei celebrata la legge 109/96

Isa Saba, referente per la formazione di Libera Sardegna, ha messo l’accento sulla necessità di «ripartire dopo un anno di restrizioni a causa del Covid. I concetti di legalità e di giustizia per chi ha subìto violenza sono sempre più importanti, soprattutto in questo periodo di pandemia che blocca le nostre attività nei territori e che sta vedendo una preoccupante attività da parte delle organizzazioni malavitose, ma anche il rifiorire di gang di adolescenti: molti giovanissimi non hanno più i consueti punti di ritrovo (scuola, palestra, scout) e talvolta reagiscono in questo modo, ovviamente sbagliando. Ma è un dato preoccupante, che in tanti stanno sottovalutando».