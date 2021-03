L'alunno positivo non può collegarsi alle lezioni in DaD

Lo studente positivo al Covid19 non può frequentare le lezioni in Didattica a Distanza. Come se potesse infettare i compagni anche attraverso il web, verrebbe da ironizzare. Succede anche questo, in questo pazzo e confuso ritorno in didattica a distanza, da domani, per 5,7 milioni di studenti.

Succede a Milano, liceo Marconi. La circolare n. 165 del 4 marzo 2021 recita così: «Si ricorda che lo studente può richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata solo in caso in cui si trovi sottoposto ad un provvedimento di isolamento fiduciario in quanto “contatto stretto” di caso positivo al Covid19. […] Nel caso invece di positività al Covid19, lo studente anche asintomatico risulta assente per malattia e non può pertanto collegarsi alle lezioni».