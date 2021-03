Retromarcia del Ministero: niente didattica in presenza per i figli dei key workers

Marcia indietro del Ministero dell’Istruzione sui key worker: i loro figli non potranno fare didattica in presenza nelle zone arancioni scuro e in quelle rosse. Lo precisa una nota che il Ministero ha inviato alle scuole alle 19 di domenica 7 marzo.

Funzionari del Ministero dell’Istruzione spiegano a Vita che «sulla possibilità per i figli dei cosiddetti key workers, i lavoratori 'essenziali', di frequentare in presenza si rendono necessari ulteriori approfondimenti». Quando arriveranno questi chiarimenti? Il Ministero preferisce non sbilanciarsi.

La decisione è una doccia fredda per tutte quelle famiglie che da domani mattina si apprestavano a riportare gli alunni in classe. Ma non è del tutto una sorpresa: come avevamo denunciato nell'articolo “A scuola i figli dei key workers: ma nessuno sa chi sono” era impossibile identificare con chiarezza quali fossero le figure che potessero essere definite “essenziali”. Così, in mancanza di chiarezza da parte del Ministero, ogni dirigente scolastico durante il week end aveva stabilito dei criteri propri, con il rischio di generare disparità di trattamento tra una scuola e l’altra. Alcuni avevano deciso che a rientrare in presenza fossero solo i figli dei sanitari direttamente impegnati nel contenimento della pandemia; altri invece avevano esteso la misura anche ai figli del personale impiegato nella grande distribuzione (supermercati) nei trasporti, nella banche, nelle poste. Diverse le richieste di chiarimenti al Ministero da parte di dirigenti e Anci. Qui ad esempio il post di oggi di Laura Galimberti, assessora all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano.