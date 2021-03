Humus: la sharing economy applicata la lavoro agricolo

E come va?

Mettiamo a regime alcuni servizi, prima di tutto uno sportello lavoro per facilitare l’incontro fra domanda e offerta, che è ancora attivo. Mentre siamo lì, conosciamo una serie di aziende agricole locali che riconosce che i migranti siano una risorsa e dice che potrebbero essere inseriti nelle loro organizzazioni dopo un corso di formazione… Troviamo i fondi per fare formazione, il corso crea relazioni e così si attiva un circolo virtuoso. Nascono rapporti di lavoro, che fanno sì che le persone a tutt’oggi vivano in valle. Meraviglioso. Tutto attraverso la cura delle relazioni. L’ultimo pezzo del racconto è questo: le aziende ci raccontano della loro collaborazione attraverso la modalità del contratto di rete, che non conoscevamo… Capiamo che è una modalità di messa in rete degli attori economici geniale. Una bellissima idea del legislatore, ancora poco diffusa in agricoltura. Una condivisione leggera ma che può essere una via di uscita dall’individualismo puro. Perfetta per l’oggi. Capiamo che questa cosa alle aziende serve davvero. Così iniziamo un percorso che ci porta a trasformarci in impresa sociale con la modalità della startup innovativa a vocazione sociale, che fa riferimento a tutta finanza impatto che abbiamo iniziato a scoprire. Una progettualità che si affaccia sul mercato, con una forte connotazione sociale.

Cosa serve alle aziende esattamente?

L’incontro tra domanda e offerta di manodopera in agricoltura e in allevamento. C’è molta informalità in questo settore, inutile nasconderlo. Ci siamo detti questo: vediamo se applicando la sharing economy riusciamo a prenderla diversamente, perché finora c’è stata contrapposizione ma questo non ha portato a una soluzione. Noi ci rivolgiamo a piccole e medie aziende. La manodopera regolare costa tanto, ma se vi mettete in rete potete condividerla e avere possibilità di risparmio, di investire. Perché non lo assumete insieme? Ecco il contratto di rete, che permette di distaccare il lavoratore sulle varie aziende della rete. È uno strumento che il legislatore ha messo a disposizione, usiamolo. L’obiettivo è far sì che le aziende tornino ad assumere, in maniera diretta e condivisa. Noi vi aiutiamo con la parte di costruzione delle reti e con la formazione. E diamo visibilità alle aziende che assumono regolarmente, rilasciando un bollino etico di qualità del lavoro, il marchio “lavoro 100% etico”.