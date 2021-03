Vaccini: aggiornate le raccomandazioni, priorità per tutti i disabili

Saranno vaccinate le persone con disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) definite disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 e familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto. Rientrano nella CATEGORIA 1 di “elevata fragilità” in aggiunta ad alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche che erano già state previste in precedenza e fra cui rientravano anche alcune – ma solo alcune appunto – persone con disabilità (esempio persone con Sindrome di Down, Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare…). È questa la nuova dicitura scritta nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con revisione al 10 Marzo. Proprio ieri pomeriggio infatti la Ministra per le Disabilità, Erika Stefani, aveva annunciato non solo l’impegno ma l'aggiornamento delle raccomandazioni da parte del Ministero della Salute per includere anche le persone con disabilità grave.

In allegato le nuove Raccomandazioni.

Attualmente a livello Regionale è in fase di completamento la fase 1, definita ora come quella delle categorie a “elevata fragilità: persone estremamente vulnerabili; disabilità grave”. Al momento è iniziata (iniziata, con percentuali diverse a seconda delle regioni) la vaccinazione dei soggetti di età superiore a 80 anni a cui si è affiancata - sulla base delle prime indicazioni sull’utilizzo del vaccino con vettore virale - la vaccinazione di alcune categorie prioritarie originariamente previste in fase 3. Le nuove tappe sono quindi quese:

- Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);

- Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

- Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

- Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

- Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni.

«Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e dalle condizioni patologiche, quali personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali», si legge nelle Raccomandazioni. «Sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all'interno dei posti di lavoro, a prescindere dall'età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione».

Ecco che succederà da oggi: «tenendo conto delle priorità definite, delle indicazioni relative all' utilizzo dei vaccini disponibili e delle esigenze logistico-organizzative, potrà quindi procedere in parallelo:

- la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità e ove previsto dalle specifiche indicazioni in tabella 1 e 2, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari.

- il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna e avendo cura di includere, nel personale sanitario e sociosanitario, tutti i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie, utilizzando anche vaccini a vettore virale per chi non ha ancora iniziato il ciclo di vaccinazione;

- il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, delle Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità residenziali.

- la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 anni».

Per le categorie 2 e 3 vale solo il criterio anagrafico, mentre per le persone con comorbidità di età <60 c’è una tabella che dettaglia la precedenza tenendo conto dell’aumentato rischio clinico di persone affette da patologie.

Foto di DoroT Schenk da Pixabay