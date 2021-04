In Italia aumentano le foreste gestite in modo sostenibile

Cosa significa gestione sostenibile delle foreste

Il dato più interessante è quello che continuano a crescere in Italia i boschi e le foreste gestite in maniera sostenibile: nonostante le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria, il 2020 si è chiuso infatti positivamente con una superficie certificata di 889.032,60 ettari. Questo significa che rispetto al 2019 ci sono 8.000 ettari in più.

Data l'importanza delle foreste per il pianeta, e non solo per l’Italia, la gestione sostenibile di questa risorsa naturale è essenziale per garantire che le richieste della società - la legno agli spazi per altri tipi di attività umane - non compromettano la risorsa. «La gestione sostenibile delle foreste offre un approccio olistico per garantire che le attività forestali apportino benefici sociali, ambientali ed economici, bilancino le esigenze concorrenti e mantengano e migliorino le funzioni forestali oggi e in futuro. La certificazione forestale è quindi lo strumento per dimostrarlo e per connettere il consumatore alle origini sostenibili dei suoi prodotti», analizza Eleonora Mariano. Lo scopo è usare le foreste ad un ritmo che mantengano la loro biodiversità, produttività, capacità di rigenerazione, vitalità e il loro potenziale per svolgere, ora e in futuro, le loro funzioni ecologiche, economiche e sociali, a livello locale, nazionale e globale e che non provochino danni ad altri ecosistemi.