L'economia sociale italiana? Vale 49 miliardi di euro

«Oggi serve una visione complessiva della rilevanza e della diffusione di tutte le organizzazioni centrate sulle persone e gestite di conseguenza. È fondamentale soprattutto in questo momento in cui è necessario alleviare le sofferenze sociali e contestualmente rilanciare l’economia, anche attraverso la messa a terra di molti dei progetti del Pnrr dove, anche se il Piano no dell'n lo prevede in modo esplicito, le organizzazioni dell’economia sociale avranno un ruolo determinate», ha sottolineato il presidente di Euricse, Carlo Borzaga.

Laura Castelli, vice ministra dell’Economia e delle Finanze, con delega all’economia sociale ha invece spiegato che «mettere a terra questo rapporto è l'inizio di un percorso importante, perché è solo grazie ai dati, anche con il conto satellite ad hoc che abbiamo chiesto ad Istat di realizzare, e con un nuovo ecosistema di strumenti finanziari, che come Ministero dell’Economia e delle Finanze intendiamo promuovere, che riusciremo a mettere in piedi un sistema di policy dedicato. Rientrano in questa logica la finanza d’impatto ed i social bond, su cui dobbiamo necessariamente fare presto. L’Italia, come hanno già fatto altri paesi e l'Europa stessa, ha messo l’economia sociale nell’agenda per la ripresa. È un settore fondamentale, che deve poter contare sugli strumenti giusti».