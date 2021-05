Cittadini per l’aria: a Milano ogni anno il biossido di azoto uccide 1.500 persone

I dati raccolti da Cittadini per l’Aria per promuovere tra gli abitanti di Milano la consapevolezza della gravità dell’inquinamento nelle nostre città e di come questo ci impatti negativamente sono stati rielaborati dal Comitato scientifico dell’Associazione che ha creato mappe per comprendere come il biossido di azoto colpisce la città. Il progetto ha fatto parte dell’iniziativa di scienza partecipata “NO2 no grazie” che è stata inserita anche nel recente rapporto “Public awareness and efforts to improve air quality in Europe” dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, quale esempio virtuoso di azione della società civile per migliorare la qualità dell’aria.