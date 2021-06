AAA #Changemaker al Sud cercasi, al via Dati Storti

"Le regioni meridionali sono spesso in fondo alle classifiche nazionali: dalla salute, ai livelli di istruzione, occupazione e partecipazione civica. Ci sono infatti luoghi con la più alta percentuale di reati ambientali, abbandono scolastico e con il saldo migratorio interno più alto d'Italia.

Da questa consapevolzza nasce il progetto “Dati Storti”, ideato dal collettivo Scostumat* (www.scostumati.org/), insieme a Onde Alte (www.ondealte.com/ e WaYouth (www.wayouth.it/discover-wayouth/) e con l’obiettivo di rilanciare i territori del Sud Italia partendo dal capitale umano e dall’intelligenza della comunità.

Un percorso itinerante, composto da tre tappe ognuna incentrata su una specifica sfida che accomuna due regioni l’emigrazione giovanile, i reati ambientali e l’abbandono scolastico . La prima tappa, realizzata interamente in digitale dall’1 al 3 ottobre, riguarderà i territori della Basilicata e della Calabria e si proporrà di contribuire a invertire il trend dell'emigrazione giovanile. Seguiranno poi le tappe che coinvolgeranno Campania e Puglia, e Sicilia e Sardegna, e un evento conclusivo in presenza, a maggio 2022, con i vincitori delle tappe e gli stakeholder chiave per condividere e per dare continuità i progetti vincitori.

L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a cervelli in fuga, abitanti del territorio, associazioni locali, o a chiunque abbia il desiderio di contribuire attivamente e concretamente al fine di generare un impatto sociale positivo in un territorio del Sud e, conseguentemente, per tutto il Paese.

Per partecipare alla singola tappa ci si potrà iscrivere come singolo o in gruppi da almeno due persone.

Per ogni tappa vi saranno quattro team vincitori che avranno la possibilità di accedere a un percorso di accompagnamento coordinato da Hub locali e in collaborazione con associazioni del territorio, che ha l’obiettivo di dare continuità ai progetti

Dati Storti prevede anche una sfida dedicata ai giovanissimi delle scuole superiori. Gli studenti e le studentesse si sfideranno a colpi di idee in un Policython per reimmaginare le Politiche Pubbliche da attuare per la ripresa del Sud. Con un approccio challenge-based, le politiche saranno ideate e progettate da team di studenti tra i 16 e 19 anni, con l’aiuto dei mentor di WAYouth e di soggetti esperti, per individuare possibili e attuabili strategie pubbliche affinché il Meridione possa ribaltare il suo status.

Le candidature sono aperte da oggi, 21 giugno. Per conoscere i requisiti di partecipazione e presentazione dei progetti basta visitare il sito dell’iniziativa datistorti.org.