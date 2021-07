Turismo in bici, è boom. Appassionati raddoppiati

«Le visualizzazioni degli itinerari ciclabili sono passati da poco meno di 1,5 milioni a quasi 2,5 milioni nell’aprile 2021. Questo significa che la media annuale dei click è raddoppiata: da quasi 300.000 all’anno tra il 2014 e il 2019 alle 629.000 visualizzazioni all’anno negli ultimi due anni», sottolinea Antonio Dalla Venezia responsabile di BicItalia per FIAB, un progetto che mette in rete le ciclabili.

Il ciclo-turismo “lento” fa bene ai polmoni, all’ambiente e all’economia dell’Italia minore

«Un incremento così significativo delle ricerche online sui percorsi ciclabili nel nostro Paese conferma come la bicicletta stia diventando ormai la vera alleata per il tempo libero e per le vacanze e come il cicloturismo sia la formula ideale, anche in questo periodo, per viaggiare in totale sicurezza e per andare alla scoperta dei territori in modalità slow - dice Antonio Dalla Venezia responsabile di BicItalia.

La crescita dell’interesse degli italiani per il turismo leggero e sostenibile in bicicletta è precedente alla pandemia. L’avvento del virus però ha permesso a più italiani di acquistare una bici, grazie al bonus stanziato dal governo Conte-bis. E molte amministrazione di città grandi ma anche piccole hanno lavorato per migliorare i collegamenti pedalabili tra centro, periferia e il territorio circostante.

«Stimolare il turismo della bicicletta significa sia portare migliaia se non milioni di persone a viaggiare con “zero inquinamento”, ma significa anche stimolare quelle aree considerate di provincia o di un’Italia minore che sono scrigni di tesori paesaggistici e culturali che la lentezza del turismo in bici consente di raggiungere e visitare», chiosa Dalla Venezia.

Esiste un Maps delle ciclabili italiane?

Il mappare il “tessuto nervoso” delle due ruote, ovvero le ciclabili che da nord a sud, e da essa a ovest e ritorno, collegano il Belpaese, è nato il progetto BicItalia, «che non è solo un utile strumento per i ciclo-viaggiatori ma rappresenta, oggi, un’importante vetrina per le amministrazioni che credono nelle virtuose politiche bike-friendly e che guardano con ottimismo alla ricaduta economica sui territori generata dagli investimenti in infrastrutture per la mobilità ciclistica. Si tratta di cogliere ogni opportunità e di sapere accedere ai diversi finanziamenti previsti, ad esempio, nel PNRR», spiega il responsabile di BicItalia.