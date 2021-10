Becchetti: «Astensione? Il difetto fondamentale di questo Paese è la passività degli italiani»

Quindi l'astensione è una “colpa” dell'elettorato?

Assolutamente. Io non sopporto chi se la prende con i politici, che sono invece persone coraggiose che ci mettono la faccia. I sindaci oggi, visti anche tutti i rischi legali che si assumono, sono dei martiri.

Ha parlato di sfiducia. Possibile che la sfiducia non venga, in parte, anche per colpa dei politici?

No, i cittadini che non votano non hanno giustificazioni. Il vero problema siamo noi. Il mio motto è il kennediano «non chiederti cosa possa fare il tuo Paese per te ma cosa possa fare tu per il tuo Paese». Tutta la qualità di un territorio dipende dal senso civico e dalla vitalità del suo tessuto sociale. Quindi da noi. Non esiste la politica indipendente dalla società. E mi permetto una affermazione ulteriore...

Quale?

Dire, come ho sentito, che la proposta politica è scadente è solo una posizione dettata dalla pigrizia. Sfido chiunque a dimostrare che nella miriade di candidati che si sono presentati non ce ne fosse qualcuno di qualità. Non è possibile e non è così. Il difetto fondamentale di questo Paese sono gli italiani e questa passività. Oggi abbiamo tutti gli strumenti per prendere in mano le nostre vite. Basta volerlo. Possiamo cambiare il mondo in cui siamo senza neanche faticare molto. Ad esempio capendo che il vero potere forte siamo noi quando consumiamo e risparmiamo ed iniziando a farlo in modo “politico” per far vincere le imprese che danno dignità al lavoro e tutelano all’ambiente. Basta piagnistei sul problema del caporalato, perché non compriamo i tanti prodotti delle filiere “caporalato free” e perché le amministrazioni non mettono questa come condizione minima per la partecipazione agli appalti per fornire i prodotti alle mense scolastiche.