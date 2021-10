Al palo 2 milioni di euro per i tutori volontari: un'interrogazione chiede il decreto

Al via “Pagella in tasca”, che permette ai ragazzi rifugiati di arrivare in Italia per proseguire gli studi Il progetto, promosso da Intersos e Unhcr, prevede l’ingresso in Italia con un visto per motivi di studio di 35 minori non accompagnati attualmente rifugiati in Niger. I minori potranno quindi usufruire di un canale di ingresso regolare e sicuro in Italia, dove potranno continuare a studiare, senza dover rischiare la vita affidandosi ai trafficanti per attraversare il Mar Mediterraneo