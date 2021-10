La street art in campo per promuovere il benedisse degli under 18

In questi ultimi anni, a Milano, i cambiamenti economici, demografici e sociali hanno fatto emergere nuovi bisogni e sono aumentate le disuguaglianze, l’esclusione sociale e la povertà minorile. Secondo i dati più recenti sono circa 21.000 i minorenni che vivono in condizioni di povertà assoluta. Con il progetto UIA • Città di Milano ci si pone una grande sfida: dare risposte efficaci e integrate ai bisogni dei minorenni e delle famiglie. Il progetto è coordinato dal Comune di Milano e vede la partecipazione di vari soggetti, fra cui ActionAid. E proprio l’organizzazione nei mesi scorsi, nei quartieri di Comasina e Bruzzano, ha promosso per ragazzi e ragazze fra i 14 e i 18 anni uno Street Art Lab partecipato, finalizzato a realizzare un’opera murale partecipata in grado di raccontare la realtà locale dal punto di vista delle/dei giovani che la abitano.

“Attraverso il racconto di sé e della propria visione del mondo, i ragazzi e le ragazze partecipanti al progetto hanno riflettuto sul concetto di super potere facendo emergere – partendo dai propri talenti e passioni - la loro visione del quartiere in cui vivono, riflettendo su quanto possano fare la differenza sul territorio. Le attività di co-progettazione con adolescenti permettono loro di tirare fuori qualità, talenti, forza – appunto – e di portare riflessioni importanti per comprendere cosa c’è, cosa manca e cosa migliorerebbero del territorio in cui vivono” afferma Chiara Parapini, Project Manager ActionAid Italia.

Lo Street Art Lab ha utilizzato la street art per raccontare la realtà del quartiere Comasina evidenziando il punto di vista dei ragazzi e ragazze che lo abitano e puntando lo sguardo sui legami con la scuola e il loro tessuto sociale. L’attività si è conclusa con la realizzazione di un murale su parete della palazzina di Piazza Gasparri 9/B di proprietà ALER (Municipio 9) che grazie all’app di realtà aumentata prende vita e si anima. A realizzarlo Mister Thoms, nome d’arte di Diego Della Posta, uno degli street artist italiani più noti e conosciuto per le sue opere che attraverso un’estetica cartoon veicolano un messaggio su cui riflettere. Intitolata “Master the Force”, l’opera nasce dalla volontà di sintetizzare un concetto molto vicino al mondo dei giovani, quello della padronanza della propria forza che si manifesta attraverso il talento.