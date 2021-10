Istat, le istituzioni non profit sono cresciute dello 0,9%

L’Istat ha partecipato alle Giornate di Bertinoro per l’economia civile 2020 con l’intervento “Presentazione Istat sulle Istituzioni Non Profit”, in cui è stata presentata l’analisi “Il settore non profit in Italia: trend, forme organizzative, cinque per mille”.

«Le informazioni statistiche sul numero di istituzioni non profit attive in Italia nel 2019 e sulle loro principali caratteristiche strutturali vengono oggi diffuse a partire dai dati del registro statistico», ha spiegato Sabrina Stoppiello, Responsabile Censimento permanente delle istituzioni non profit, «Nella strategia dei censimenti permanenti1, avviati dall’Istat nel 2016, il registro è aggiornato annualmente attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative. Ogni tre anni l’informazione sul settore viene poi completata da una rilevazione campionaria che permette di cogliere gli aspetti peculiari e la dinamicità del settore non profit, garantendo sia l’articolazione del quadro informativo di carattere strutturale sia l’analisi in serie storica».

Il settore non profit in lieve crescita

Alla data del 31 dicembre 2019 le istituzioni non profit attive in Italia sono 362.634 e, complessivamente, impiegano 861.919 dipendenti. Tra il 2018 e il 2019 le istituzioni non profit crescono dello 0,9%, meno di quanto rilevato tra il 2017 e il 2018 (+2,6%) mentre l’incremento dei dipendenti si mantiene intorno all’1,0% in entrambi gli anni.