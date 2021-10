Save The Dog scende in strada a Milano per i cani dei senza dimora

«Da tempo valutavamo la possibilità di un intervento strutturato lungo le strade delle grandi città italiane sul modello dell’inglese Street Vet; così quando siamo entrati in contatto con Fondazione Progetto Arca Onlus è nata subito una collaborazione nel capoluogo lombardo per creare una iniziativa che avesse come beneficiari gli animali dei senza dimora. Questi cani ad oggi sono curati e nutriti solo grazie al buon cuore di singoli milanesi che si imbattono in queste storie difficili e se ne fanno carico con generosità e altruismo. Abbiamo già raccolto numerose testimonianze di persone con fragilità ma tutte accomunate da un filo conduttore: l’amore incondizionato per i loro cani. Vogliamo far tesoro di questa esperienza su Milano per riuscire ad esportare questo progetto pilota anche in altre città», afferma Sara Turetta Presidente di Save the Dogs.

Alberto Sinigallia, presidente Fondazione Progetto Arca sottolinea: «I nostri operatori e volontari delle Unità mobili incontrano ogni sera a Milano molte persone senza dimora che vivono in strada con i loro cani, osservando come esista un legame affettivo unico e speciale alla base della loro vita insieme, un legame che permette alla persona fragile di affrontare con più forza le situazioni di emarginazione sociale. Grazie dunque a Save The Dogs per questa importante attività di sostegno e di accompagnamento dedicato a chi ha più bisogno».

In vista delle prossime festività natalizie, periodo difficile e di solitudine per le persone senza dimora e i loro cani, è possibile contribuire a questa iniziativa scegliendo il regalo solidale di Save the Dogs, una speciale card digitale dal valore di 50 euro per donare un Kit invernale e scaldare un cane di strada con un cappottino, cibo e le cure di cui ha bisogno. Per sostenere il progetto con la e-card dedicata: www.gadget-donazioni.eu.

Save the Dogs and other Animals

L’associazione fondata da Sara Turetta prende vita nel 2002 in Romania con la missione di cambiare il destino di quegli animali destinati ad essere soppressi nei canili pubblici del paese, avviando progetti alternativi di gestione del randagismo. Nel 2005 viene inaugurata la sede italiana con base a Milano. Tutti i progetti di Save The Dogs and other Animals puntano a migliorare il benessere degli animali e delle comunità in cui la Onlus opera e si concentrano in modo concreto su queste aree di intervento: sterilizzazioni e cure, censimento randagi, educazione, adozioni. Ad oggi sono oltre 8.000 le adozioni realizzate in Europa, oltre 800 le sterilizzazioni in Italia (Campania e Calabria), 2.000 gli animali assistiti ogni anno nella moderna clinica veterinaria costruita in Romania e 40.000 i cani e i gatti sterilizzati finora gratuitamente in questo paese.