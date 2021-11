Con Boniviri e Linkem cresce l'agricoltura siciliana 4.0

Le aziende potranno utilizzare dei Decision Support System della piattaforma per consultare in tempo reale i dati provenienti dal campo - come umidità e temperatura del suolo, salinità, conducibilità, bagnatura fogliare – ricevendo consigli agronomici precisi, per esempio su quando e come irrigare. Un sistema che consente di ottimizzare e, quindi, migliorare la qualità della produzione e della gestione, pianificando efficacemente il lavoro sui campi.

«Siamo nati per creare valore con il cibo per tutti gli attori della filiera agroalimentare, dai coltivatori ai consumatori. Grazie a questa partnership – afferma Corrado Paternò Castello, cofondatore e mministratore di Boniviri - oggi facciamo un altro passo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi che abbiamo indicato nella nostra Impact Map. Forniremo ai nostri coltivatori partner strumenti innovativi a condizioni vantaggiose per rendere più efficiente la gestione dell’azienda agricola e migliorare le performance produttive e di sostenibilità delle loro attività».

«Tramite la partnership con Boniviri –sottolinea Daniele Righi, Chief Innovation & Business Development Officer di Linkem - puntiamo a valorizzare e accelerare ulteriormente la transizione digitale non solo nelle grandi aziende nazionali, ma anche nelle piccole realtà territoriali che, fino a oggi, hanno avuto difficoltà ad avvicinarsi alle nuove tecnologie. Ci auguriamo che le soluzioni tecnologiche di Linkem 4Farm contribuiranno a garantire indirettamente anche l’eccellenza del prodotto finale delle aziende del territorio siciliano, vanto del made in Italy a livello internazionale».

Un avanzamento non indifferente, quello che fa Boniviri grazie a questo accordo di partenariato con Linkem, che gli consentirà di dare un valore aggiunto ai coltivatori e alle aziende che sposano il suo progetto. Un percorso che punta a renderle prospere e sostenibili, facendo in modo che i prodotti siano il più possibile eco-friendly e di qualità. Un’occasione non da poco per avvicinare il mondo di chi coltiva a quello di chi consuma attraverso la sostenibilità.