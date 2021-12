Chef Callegaro per un pranzo di Natale antispreco e solidale

È stato sicuramente un pasto “fuori dall’ordinario” quello servito nella giornata di ieri agli ospiti della mensa della Fondazione Fratelli San Francesco di via Saponaro, a Milano: un menù a base di frutta e verdura salvata dallo spreco alimentare ideato dallo Chef Stefano Callegaro, già vincitore di MasterChef 4, che si è messo a servizio dalla brigata della mensa milanese che ogni giorno fornisce il pasto a circa 400 persone bisognose.

Il pranzo è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Babaco Market – il delivery 100% made in Italy di frutta e verdura che combatte lo spreco che si origina dal campo al mercato – Officine Buone Onlus e Banco Alimentare Lombardia nell’ambito della campagna #ShareMagic.

Attraverso questa iniziativa, per ogni gift card acquistata e per ogni nuovo iscritto al servizio di Babaco Market nel mese di dicembre verranno donati a sostegno dei meno fortunati 2 Kg di frutta e verdura fresca, di stagione e 100% made in Italy, per un totale di oltre 1500 kg di prodotto.

"Occuparci delle persone che hanno delle difficoltà dandogli un gesto d’amore così tangibile come un boccone di cibo buono è forse la quintessenza della cucina ed è meraviglioso. Da diversi anni partecipo alle iniziative che Officine Buone realizza negli ospedali e nei luoghi di fragilità, ed è per me un privilegio e una grande responsabilità prendere parte a questo speciale pranzo di Natale a sostegno della campagna Share Magic. Per chi crede che la cucina sia una forma di comunicazione molto potente, al pari della musica e della pittura, pensare di poter coinvolgere delle persone fragili che hanno veramente bisogno di confrontarsi con il mondo è un grande onore"- ha commentato lo chef Stefano Callegaro.

“Siamo molto felici di poter dare il nostro piccolo contributo anche quest’anno a favore dei meno fortunati e aggiungere un’altra missione speciale alle nostre box. Oltre a combattere lo spreco alimentare e a ridurre le emissioni di CO2 grazie all’iniziativa Share Magic, ci impegniamo a condividere la nostra frutta e verdura anche con Banco Alimentare Lombardia. Festeggiare con questo pranzo speciale insieme a Officine Buone, allo chef Stefano Callegaro e a tutti gli ospiti della mensa Fondazione Fratelli San Francesco di Milano è per noi il miglior regalo che potessimo ricevere a Natale”. Spiega Francesco Giberti, Ceo & Founder di Babaco Market.

COME SOSTENERE L’INIZIATIVA #SHAREMAGIC CON LE CHRISTMAS GIFT CARD BABACO MARKET

1. Modalità di acquisto delle Gift Card. Sarà possibile acquistare le gift card Babaco Market accedendo a questo link: https://babacomarket.com/gift-card/ e contribuire al progetto Share Magic fino al 31 dicembre 2021.