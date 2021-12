Le sfide del sistema sanitario, le preoccupazioni di Avis per il 2022

Se da un lato introduce alcune positive novità come lo stanziamento annuo di sette milioni di euro per il miglioramento organizzativo e l’implementazione di campagne di sensibilizzazione, la proposta di legge stabilisce che le aziende produttrici di farmaci plasmaderivati possano avvalersi di "stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell’Unione europea o in Stati terzi che raccolgono plasma esclusivamente da donatori non remunerati".

«Ciò non esclude la distribuzione sul mercato italiano dei farmaci prodotti da plasma donato con la logica del rimborso», commenta il presidente Briola (nella foto). «Tutelare il dono del sangue e degli emocomponenti significa vietarne non solo la retribuzione, ma anche il rimborso attraverso forme promozionali come buoni spesa, coupon carburante, sconti o altro ancora che puntano a mercificare un gesto nobile dal profondo valore etico, umano e sociale».

E prosegue: «Non possiamo tollerare un modello organizzativo apparentemente basato sulla gratuità delle donazioni, ma che in realtà gioca sull’equivoco della remunerazione/rimborso. Il plasma non può essere soggetto alla mercificazione, perché ciò significherebbe giocare al rialzo e cambiare le regole del sistema sanitario. Siamo peraltro fiduciosi che il principio etico e sociale della solidarietà del dono, sancito dal Parlamento, debba continuare a essere caposaldo del nostro ordinamento. Facciamo pertanto appello alle istituzioni e alla politica, affinché si attivino per rimanere garanzia del valore di coesione e condivisione sociale. A garanzia della salute e dei diritti di tutti i cittadini».

Ma non è l’unico tema su cui Briola è voluto intervenire. Dati ufficiali dicono che, nonostante la raccolta di emocomponenti stia pian piano tornando ai livelli pre-pandemia, l’autosufficienza di farmaci plasmaderivati è un traguardo che deve essere ancora tagliato. Un obiettivo che necessita di una sempre maggiore solidità del sistema, soprattutto sotto il profilo organizzativo.

«Poiché riteniamo essenziale ampliare le fasce orarie e le giornate dedicate alla raccolta bisogna necessariamente e urgentemente incrementare il personale sanitario all’interno dei centri di raccolta pubblici e associativi», commenta il presidente nazionale di Avis. «Questa difficoltà, in passato più volte rappresentata ai nostri interlocutori istituzionali e aggravata dal Covid, ha comportato il rinvio di centinaia di sedute programmate. Promuovere e sensibilizzare sull’importanza di questo gesto diventano azioni inutili se non si viene supportati da una reale efficienza operativa».