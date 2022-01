Ristoranti come sentinelle della solidarietà

Cinque associazioni che, in cinque città italiane, sostengono minori in condizione di bisogno: sono i soggetti cui Fondazione Ronald McDonald ha individuato con l’iniziativa Una pacca sulla spalla, donando un contributo complessivo di 10mila euro. Dall'acquisto di strumenti per i bambini disabili, alla clownterapia (nella foto sopra, una sequenza del famoso Patch Adams, ndr), all'interculturalità.

Ecco nel dettaglio le realtà sostenute, nell'ordine a Lecco, Salerno, Napoli, Firenze e Milano:

Cooperativa sociale ONLUS Prima i bambini , associazione lombarda che, attraverso attività socio-sanitarie, educative e assistenziali, si occupa dei bisogni dei minori e dell’infanzia. La Fondazione andrà a sostenere il progetto Finestre o muri: un computer per volare sulle parole, che prevede l’acquisto della strumentazione necessaria per la Comunicazione Aumentativa Alternativa , che facilita la comunicazione con bambini affetti da gravi disabilità con bisogni comunicativi complessi a componente linguistica.

Si tratta di realtà segnalate dai singoli ristoranti o dai licenziatari McDonald: “E gliene siamo grati”, spiega Nicola Antonacci, presidente di Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald, “attraverso le loro attività e sensibilità, ci hanno fatto entrare in contatto con queste meravigliose realtà: un vero e proprio lavoro di squadra che ha consentito ancora una volta di avvicinarci alle comunità locali in cui la famiglia McDonald’s opera.”

Fra Big Mac e McNuggets, i ristoranti della "Emme gialla" si trasformano in sentinelle della solidarietà.

“La mission di Fondazione è volta al sostegno e alla tutela dei bambini e dei minori che si trovano in difficoltà”, continua Antonacci, “ed è questo l’obiettivo con cui abbiamo creato Una pacca sulla spalla. Abbiamo cioè voluto creare un ponte che permetterà di dare vita a nuovi progetti”.