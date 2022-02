Affido e adozioni: l'accoglienza possibile dopo il Covid dei bambini

Leggere l'emergenza

Col fondatore di AiBi, Marco Griffini, e la responsabile adozioni internazionali di Ciai, Daniela Russo, abbiamo cercato di delineare i confini dell’emergenza: accanto ai nuovi orfani, ci sono i minori in stato di abbandono che ingrossano le “neglet list”, ossia le liste dei bambini che nessuno vuole.

Per Griffini, che subito dopo l’appello del Papa aveva lasciato pubblicamente la richiesta di semplificare l’adozione internazionale, il punto centrale è considerare quella dei minori abbandonati un’emergenza umanitaria e come tale sia affrontata.

Russo rileva come, accanto all’irrigidimento o la chiusura di alcuni Paesi verso le adozioni internazionali, sia da registrare positivamente l’attenzione di altri Stati verso il prosieguo dell’adozione, ossia la richiesta di conoscere come si sviluppa la vita dell’adottato, una volta giunto in Italia. Positivi, secondo la dirigente Ciai, anche i tentativi di costruzione di sistemi di tutela in Paesi non ancora strutturati, come era accaduto in Burkina Faso, proprio con l’assistenza della Commissione Adozioni Internazionali - Cai e con le associazioni messesi in rete.

“Ci sono state minori denunce e una minore attivazione del Servizio sociale”, conferma, spostando il ragionamento sull'Italia, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti. Anche perché sono venute meno "le ‘sentinelle’ rappresentate dalla scuola, dall’ambiente sportivo, dalla parrocchia. In una seconda fase, si è lentamente ripreso". Gli fa eco, da Milano, il capo della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Ciro Cascone: “Quando si uscirà dal tunnel”, dice, “vedremo che cosa ha prodotto, per la tutela, questa fase. Personalmente, credo che ci troveremo dinnanzi alle macerie”.

Liviana Marelli, del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza – Cnca, racconta di una domanda crescente di soccorso: “Sono ragazzi estremamente provati: disagio psico-relazionale, psichico, ma non necessariamente per la comunità terapeutica, hanno bisogno talvolta più della comunità, educativa, socio-pedagogica”. In un’età per cui l’affido non è più praticabile, provenienti “da famiglie che sono disarmate, incapaci da sole di uscirne. A noi arrivano, con una domanda da aiuto quando la situazione è già esplosiva”.