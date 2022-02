Formazione quadri: focus sullo sviluppo delle comunità del Sud

Ha preso il via la nuova edizione del progetto dedicato alla formazione dei quadri del Terzo settore meridionale, promosso dal Forum nazionale del Terzo Settore e da CSVnet e con il sostegno della Fondazione Con il Sud.

La sperimentazione delle attività nel 2021 ha fatto emergere la consapevolezza che i processi di cambiamento con e per il territorio devono essere affrontati secondo un approccio di sviluppo di comunità. E la grande novità del 2022 è che i veri protagonisti della formazione saranno le Comunità territoriali (come luogo di relazioni, identità e appartenenza) di cui sono parte gli Enti del Terzo settore. La costruzione di legami e tessuti comunitari è infatti il presupposto di qualsiasi processo di sviluppo, cambiamento e di consapevolezza nelle comunità territoriali.

Il percorso formativo avrà quindi l’obiettivo complessivo di passare da una logica di “sviluppo delle capacità” a una di “sviluppo di comunità” per offrire ad Ets e Reti, ma anche ai singoli partecipanti alle linee formative un nuovo paradigma, che veda la Comunità quale reale protagonista del processo di cambiamento e non, come spesso accade, mera destinataria di interventi fini a se stessi. Cambia anche la prospettiva, che non è più solo focalizzata sull’individuazione dei bisogni, ma sulle aspirazioni delle persone, e incentrata sulla consapevolezza della concreta possibilità di costruire il futuro attraverso la valorizzazione delle relazioni e del capitale sociale.

Le regioni coinvolte nel percorso formativo Fqts-Formazione Quadri Terzo Settore sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La formazione è articolata in cinque assi formativi che si differenziano per obiettivi (linee formative), per tipologia di destinatari e per metodologie e percorsi formativi.

Asse 1: Ruolo degli Ets nell’amministrazione condivisa

Asse 2: Rafforzamento delle capacità politiche e di ruolo degli Ets

Asse 3: Enti e Reti di Terzo settore nello sviluppo di comunità

Asse 4: Supporto alle comunità – Capacitazione dei territori e delle comunità

Asse 5: Formazione regionale

I destinatari del progetto sono soggetti diversi:

Dirigenti, quadri, figure apicali di riferimento. Asse 1 e Asse 2

30 Comunità territoriali (ETS, Reti di Terzo settore, attori della pubblica amministrazione, delle organizzazioni economiche e sociali, delle imprese). Le Comunità saranno inserite in particolare tra i destinatari dell’Asse 1, Asse 3, Asse 4 e Asse 5.

Enti di Terzo settore e Reti (componenti degli organi di amministrazione: consigli direttivi, consigli di amministrazione, organi di coordinamento). Asse 1 e Asse 5.

Come ogni anno Fqts si avvale di metodi didattici e partecipativi molteplici ed innovativi:

Mooc – Massive open online course ‐ percorsi formativi on line non sincroni composti da: videolezioni, testi e articoli di approfondimento, esercitazioni individuali e test di autovalutazione;

‐ percorsi formativi on line non sincroni composti da: videolezioni, testi e articoli di approfondimento, esercitazioni individuali e test di autovalutazione; Lezioni dialogate; visione di filmati e/o slide e discussioni a tema ; approfondimenti e ricerche in­dividuali e/o di gruppo; analisi e lettura di testi/articoli forniti dai docenti; seminari specifici te­nuti da esperti;

; approfondimenti e ricerche in­dividuali e/o di gruppo; analisi e lettura di testi/articoli forniti dai docenti; seminari specifici te­nuti da esperti; Lezioni e attività formative online che prevedono sia un lavoro individuale (riflessioni personali o partecipate scritte ecc.), sia il confronto con altri partecipanti nei forum e negli spazzi virtuali previsti dalla piattaforma e dall’articolato complesso di strumentazione on‐line prevista con per­corsi di autovalutazione e valutazione condivisa.

Oltre al ciclo di lezioni “frontali” si prevedono incontri di ca­rattere seminariale interregionale in presenza, nonché incontri di carattere regionale e territoriale di riferimento degli Ets e delle loro reti che sono entrati in formazione.