Tutori volontari per minori non accompagnati, nuovo bando in Lombardia

A quattro anni e mezzo dal bando precedente, in Lombardia arriva un nuovo bando per selezionare cittadini che si candidino a diventare tutore volontario di un minore straniero non accompagnato. A darne notizia è stato il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Riccardo Bettiga, nell’ambito nel webinar di presentazione dei dati lombardi dell’ultimo rapporto di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Gruppo CRC. L’avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale del 23 febbraio (Serie Avvisi e concorsi).

Nell'aprile 2017 è stata approvata la legge quadro sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (la legge 47/2017, detta “Legge Zampa”) che introduce la figura dei tutori volontari e istituisce gli albi di questi tutori. L'incarico di promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari è affidato dalla legge ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC all'indirizzo garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it (la PEC deve essere intestata al candidato).

Sono 12.284 (dato al 31.12.2021) in MSNA censiti e presenti in Italia, di cui 1.202 in Lombardia (il 9,8%): la Lombardia così è la terza regione per presenze di minori non accompagnati dopo Sicilia e Calabria. Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano e Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, nell’incontro di ieri hanno sottolineato la disponibilità «drammaticamente bassa» di tutori volontari in Lombardia a fronte di presenze in crescita di MSNA. Basti pensare non solo che nel 2018 i MSNA iscritti negli elenchi del Tribunale per i minorenni di Milano erano 346 mentre nel 2021 sono stati ben 823, ma che in questo inizio 2022 da gennaio a metà febbraio le nuove iscrizioni sono già 220. I tutori iscritti sono poco più di 300, a fronte – ha detto la presidente Gatto – di circa 1.100 pendenze, con territori come quello pavese e del lodigiano «completamente sguarniti».