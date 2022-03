«Benvenuti a scuola»: già in classe 3.500 profughi ucraini

A sabato mattina erano 55.711 i profughi entrati in Italia dall’inizio del conflitto: 28.537 donne, 4.776 uomini, 22.398 minori. Per un bambino e un ragazzo la scuola è sinonimo di quotidianità e normalità, per quanto possibile. Come stiamo impostando, come Paese, l’inserimento scolastico di questi bambini e ragazzi, al di là dei video con applausi che in questi giorni spopolano sui social? Quali le linee portanti della nostra progettazione? Ne abbiamo parlato con Stefano Versari, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, che ha firmato la nota n. 381 del 4 marzo 2022 con le prime indicazioni per l’accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli, cui poi sono seguite la nota 9584 dell’8 marzo 2022, che stanzia 20 milioni di euro per il supporto psicologico e la nota n. 269 che ha aperto una rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini.

Quali sono le prime risposte che la scuola sta dando a questi bambini e ragazzi?

La risposta delle scuole e dell'Amministrazione è stata immediata. Già il 4 marzo abbiamo emanato una nota esplicativa delle prime modalità di accoglienza. La solidarietà e l’inclusione scolastica sono i due pilastri fondativi del nostro agire. Operiamo per accogliere ogni bambino e ragazzo in fuga dalla guerra. Ad oggi sono a scuola circa 3.500 di loro, dei quali 3 su 4 (circa il 75%) nelle scuole di sei regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. La classe d'età prevalente è quella dell'infanzia e primaria (circa il 65%). Vengono accolti adottando, come stile, la “pedagogia della scala”. Ovvero, sono molteplici i gradini da predisporre per permettere di risalire dai sottosuoli della sofferenza. Occorrono interventi di socializzazione, linguistici, culturali, stili di accoglienza, “patti di comunità” con il territorio, raccordi istituzionali... Non ultimi, rapporti con la comunità degli ucraini già residenti in Italia: circa 250mila prima del conflitto. Ognuno di questi interventi costituisce un gradino della scala da costruire per la risalita alla luce di ciascun studente esule.