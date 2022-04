"Michele Cianci", il vino liberato dalla mafia al Vinitaly di Verona

Al Vinitaly di Verona, dunque, la memoria di Michele Cianci continuerà a camminare, a testimoniare l'importanza della legalità, della cultura dell'antimafia, dell'impegno civile. Così come sarà possibile raccontare le storie di Silvio, Pasquale, Mamadou che attraverso il lavoro in agricoltura stanno riassaporando "il fresco profumo della libertà", del lavoro regolare, dei diritti riconquistati. Michele Cianci era un commerciante di Cerignola. Fu ucciso la sera del 2 dicembre 1991 per essersi opposto ad un tentativo di rapina ai danni del suo negozio di armeria. Il suo omicidio è stato inserito nel maxiprocesso “Cartagine”. Le armi, infatti, servivano al clan della città peri suoi scopi criminali e l’armeria di Michele Cianci era stata scelta perché era la più fornita. Il clan, infatti, era solito disfarsi subito delle armi utilizzate nei vari colpi e agguati per impedire agli inquirenti di scoprire collegamenti fra i vari delitti, quindi aveva bisogno di rifornirsi di nuove armi. Attraverso l’operato de “Le terre di Peppino Di Vittorio” un luogo simbolo del potere criminale si sta trasformando in avamposto di legalità, di economia sostenibile, di sviluppo, di antimafia.