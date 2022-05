Povertà energetica, Cese: «Agire per tutela vulnerabili»

«La precarietà energetica è una triste realtà con cui milioni di cittadini dell'Ue sono alle prese, e che è stata aggravata dagli ultimi avvenimenti. È più che mai evidente che dobbiamo non solo proteggere le persone in difficoltà, ma anche responsabilizzare tutti i cittadini degli Stati membri attraverso la politica energetica dell'Ue. Questa è anche la via per una transizione equa», ha affermato Kadri Simson.

«A marzo abbiamo presentato la nostra Comunicazione sul piano REPowerEU», ha spiegato Kadri Simson: «è il nostro piano per eliminare definitivamente le importazioni di combustibili fossili russi dal nostro sistema, e prendere il pieno controllo del nostro futuro energetico. Il piano si basa», ha continuato Simson, «sulla diversificazione delle nostre forniture di gas, accelerando allo stesso tempo lo sviluppo di energie rinnovabili. Siamo convinti di poter già ridurre di ⅔ la domanda dell’Ue di gas russo entro la fine di quest’anno».



«Produrre energie rinnovabili non è la sola strada», ha evidenziato la commissaria Simson. «Va in parallelo con il risparmio energetico, e questo significa che chiunque può contribuire! Stiamo lavorando a un Piano per i risparmi energetici a livello di Unione europea, dal momento che l'energia più economica è quella che non viene usata».

Tra le iniziative della Commissione, Kadri Simson ha menzionato il Toolbox dei prezzi energetici (Energy Prices Toolbox), «che ha aiutato gli Stati membri a proteggere le persone e le imprese dall’impatto di prezzi più alti. Il Toolbox ha aiutato specialmente le persone più vulnerabili, per le quali dobbiamo fare tutto il possibile». «I Paesi dell’Ue hanno fatto per ora un uso eccellente di questo strumento», ha commentato la Commissaria. «Abbiamo visto misure per:

- Ridurre la tassazione energetica

- Estendere il concetto di gruppi vulnerabili o famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica

- Misure per sostenere le imprese

- Integrazioni di sostegno diretto al reddito

- E, in casi eccezionali, regolazione dei prezzi», ha affermato Kadri Simson.

Oltre al Toolbox Kadri Simson ha anche menzionato il Gruppo di Coordinamento per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili (Energy Poverty and Vulnerable Consumers Coordination Group), recentemente istituito dalla Commissione europea. «Discuteranno l’implementazione di misure di emergenza e continueranno a esaminare la loro evoluzione con il tempo», ha affermato la Commissaria.

«Il pacchetto Pronti per il 55% (Fit for 55% Package), il piano Ue per una transizione verde, ha un filo continuo verso una transizione socialmente giusta. Per esempio, si pensi al Social Climate Fund, una vera novità per quanto riguarda il modo in cui l’Ue gestisce la transizione. Le direttive aggiornate, chiamate rispettivamente: Efficienza energetica (Energy Efficiency) e Performance energetiche degli edifici (Energy Performance of Buildings) anch’esse rafforzano il quadro giuridico, così che possiamo essere più decisi sulla povertà energetica.

La Commissaria ha così concluso: «Entro la fine di maggio, porteremo avanti le misure necessarie di follow-up per il piano REPowerEU, anche per assicurare l’ottimale funzionamento del mercato elettrico. Vogliamo raccogliere qualunque beneficio dell'energia a basso costo. L’energia pulita è la più economica, ed è cruciale per bloccare la povertà energetica nell’Ue».