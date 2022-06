Dipendenze, proposta unitaria dalla Conferenza nazionale

«Noi – sottolinea Sciortino – siamo il front office del disagio sociale. Abbiamo la chiara percezione di ciò che accade. Il gruppo di lavoro si è costituito per analizzare il fabbisogno del territorio nazionale dei servizi minimi da garantire a livello nazionale. Sono state selezionate le tipologie di strutture necessarie a garantire il diritto alla cura per le persone con dipendenze patologiche in ciascuna regione, sia come servizi terapeutici che specialistici (vale a dire tutti quei servizi che gestiscono complessità e intensità assistenziali più elevate: doppia diagnosi, cocaina, madre-bambino, disturbi alimentari, alcoldipendenza, ecc.). Abbiamo poi definito i requisiti organizzativi minimi del personale, per migliorare la qualità del percorso riabilitativo, e determinato le rette minime necessarie a coprire le spese generali delle prestazioni da erogare, considerando le figure professionali necessarie e prendendo come riferimento il Ccnl delle cooperative sociali. Quindi siamo arrivati a proporre le necessarie innovazioni all’interno del sistema di cura. Riteniamo essenziale che l’accreditamento nel settore delle dipendenze, venga rilasciato esclusivamente ad un ente di terzo settore».

«L’abbassamento dell’età da parte dei consumatori di droghe pesanti – conclude Biagio Sciortino – ci obbliga a trovare soluzioni adeguate e immediate. Ci sono casi di tredicenni che si prostituiscono per procurarsi il crack o altre sostanze, ma sono pressoché inesistenti le strutture attrezzate per accogliere queste vittime innocenti di un mercato sempre più aggressivo e cinico. Lo Stato non può più stare a guardare».

Credits: foto di Maria Giovanna Dessì