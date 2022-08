Wwf, "Pantelleria è l'ultimo degli incendi siciliani dolosi

L’industria del fuoco

Come riportato nel Piano Regionale antincendio boschivo 2020, spesso l’incendio viene causato per creare posti di lavoro (nelle attività di avvistamento, di estinzione, nelle attività successive di ricostituzione), noto come industria del fuoco o industria degli incendi. "L'impostazione della lotta antincendio, basata su interventi di solo contrasto al momento dell'emergenza, ha comportato una diffusa politica di assunzioni a tempo determinato, (…) dove l'incendio volontario da parte di operai stagionali può costituire lo strumento per mantenere o motivare occasioni di impiego (CFS, 1992)".

Fra le altre cause che alimentano gli incendi, e che possono essere anche all’origine del l’evento dell’isola di Pantelleria ci sono: l’uso criminale del fuoco per provocare volontariamente danni e/o terrore, per interessi di vario genere su terreni o per ritorsioni o intimidazioni. Ma anche l’uso sconsiderato del fuoco per il recupero di terreni pascolabili. E non è da sottovalutare anche il problema dello smaltimento dei rifiuti e delle discariche abusive, specie in estate e in Sicilia, alle quali qualcuno può dare fuoco e il ricorso scriteriato del fuoco per barbecue, lanterne cinesi e fuochi d’artificio.

In generale l’antropizzazione, unita alla precaria struttura socio economica, ha comportato abbandoni di terreni agricoli e crescita di precarietà con conseguenti fenomeni di illegalità diffusa che, uniti ad una debolezza strutturale delle istituzioni, hanno reso ancora più vulnerabile quell’area di interfaccia urbano-foresta, che in alcuni casi diventa terra di nessuno e dominio di poteri illegali. La continua emergenza antincendio, poi, è portatrice di finanziamenti non programmati facilmente intercettabili da interessi occulti e illegali. Questa situazione emergenziale, poco controllabile, rappresenta una condizione ottimale da perpetuare.

La Regione Sicilia ha focalizzato i suoi interventi verso l’emergenza, trascurando la forestazione e la selvicoltura, che in tema di prevenzione degli incendi avrebbero portato risultati di maggiore efficacia rispetto alle consuete campagne antincendio.

Come salvare i boschi siciliani

In Sicilia sono necessarie azioni di riforestazione e che arrestino la scomparsa dei boschi e serve una solida ed efficiente struttura di gestione e controllo delle aree forestali e vegetative, altrimenti un’entità così vulnerabile come il bosco sarà sempre facile vittima di pratiche criminali e di comportamenti colposi lesivi.

I 5 passi che il WWF in Sicilia suggerisce sono:

1) Assunzione di responsabilità da parte della politica siciliana

Gli "Operai Forestali Siciliani" sono stati finora gestiti principalmente come una categoria assistita

I costi dell’assistenzialismo non dovranno più confondersi con quelli della Forestazione, compresi quelli della Protezione Civile

Riduzione ad un ruolo secondario, cioè di pura ma efficace difesa, dell’attività di antincendio boschivo

L’incendio non dovrà più "pilotare" risorse economiche

2) Analisi dei costi e dei risultati dell’attuale sistema forestale siciliano

Rilevazione dei costi complessivi per l’anno 2021 e previsione di spesa per l’anno 2022

Inventario che quantifichi l’effettiva copertura boschiva siciliana (diversamente da quanto cita l’art. 4.4 LR 16/1996)

3) Comparazione del sistema forestale della Regione Sicilia, con i suoi costi, con quello di una regione modello nella forestazione, pur nelle dovute differenze di contesto.

4) Adozione di un nuovo sistema forestale, con target in linea con gli indirizzi europei

Creazione di un’unica struttura - snella, essenziale ed efficiente - che governi, con unica regia, il patrimonio forestale siciliano

Cambia l’obiettivo: dall’Antincendio alla Forestazione

Sistema di Budgetting, con visibilità totale delle risorse, dei costi e dei risultati verso gli obiettivi

Definizione di un Piano Forestale a medio e lungo termine per l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, in linea con gli obiettivi europei, con la condivisione delle Associazioni Ambientaliste

Organico formato da Tecnici ed Operai Forestali professionisti, motivati, fidelizzati, adeguatamente pagati.

Ricollocazione in altre strutture della Regione Siciliana del personale in esubero non funzionale alla nuova struttura.

Fine delle politiche elettoralistiche e clientelari che devono far posto ad efficienza ed efficacia

Presenza attiva nell’area di interfaccia urbano-foresta con politiche di controllo ma soprattutto di coinvolgimento e incentivazione degli attori presenti in essa (agricoltori, allevatori, proprietari di terreni, operatori turistici, escursionisti, etc)

5) Maggiore presenza ed attenzione da parte delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, con l’avvio di efficaci interventi di intelligence e di contrasto nei confronti dei criminali incendiari, e degli irriducibili del "vecchio sistema"