700 le ragazze formate per diventare “Prime Minister”. «Speriamo che Meloni sappia ascoltarle»

Dall’altro lato queste elezioni confermano che nonostante i molti sforzi, anche legislativi, per aumentare le donne in Parlamento, queste rimarranno una minoranza. In particolare, a causa del gioco delle pluricandidature femminili nelle liste elettorali ci ritroveremo un parlamento a forte prevalenza maschile. Da anni in molte ci siamo battute sull’importanza di avere una percentuale di donne pari agli uomini a tutti i livelli, in tutta la catena politica dal livello nazionale a quello locale. Oggi siamo ancora estremamente lontane da questo risultato.

Un motivo in più, per Prime Minister, di proseguire, con passione e determinazione, il percorso iniziato nel nostro sud tre anni fa, con il forte auspicio che la prima Prima Ministra donna d’Italia avverta profondamente la responsabilità di ispirare le donne e in particolare le più giovani, e che decida di ascoltarle, includerle e dare rappresentanza ai bisogni e alle aspirazioni che esprimono.

In ogni caso, siamo convinte che il raggiungimento di questo nuovo traguardo costituirà per le giovani donne del nostro Paese un ulteriore stimolo e sollecitazione a impegnarsi per difendere le loro idee, i loro diritti, il loro futuro. E quindi a partecipare più attivamente alla politica italiana.