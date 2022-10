Fondazione Don Gnocchi: «Costretti ad alzare le rette, scelta inevitabile»

In tempi normali, fino all’estate 2021, occuparsi “dell’energia” per una realtà importante - per storia e per dimensioni - come Fondazione Don Carlo Gnocchi voleva dire aver presente il timing di scadenza dei contratti, monitorare il mercato, fare delle gare per individuare il fornitore, verificare che nelle bollette da pagare trovasse effettivo riscontro il prezzo pattuito per kwh di energia elettrica o per metri cubi di gas… «Non c’è nulla di banale quando parliamo di una realtà grande come la nostra Fondazione, ma diciamo che era ordinaria amministrazione», annota Massimiliano Guffanti. Che dall’autunno scorso invece, nella sua funzione di direttore acquisti e tecnico immobiliare della Fondazione Don Carlo Gnocchi, si trova sull’ottovolante del caro-energia.

Partiamo dal perimetro di Fondazione Don Gnocchi, che gestisce 28 strutture sanitarie e sociosanitarie in nove regioni d’Italia e oltre 2mila anziani accolti, di cui solo tre - quella di Sant’Angelo dei Lombardi, di Fivizzano e di Tricarico - hanno contratti luce e gas fatti dall’ente pubblico: tutto il resto è coperto da due unici contratti, uno per l’energia elettrica e uno per il gas. Contratti che - ironia della sorte - sono scaduti proprio nel 2022. «I nuovi contratti inevitabilmente rispecchiano l’andamento del mercato, che è totalmente impazzito», racconta Guffanti.