Casa Netural, l'hub del networking rurale compie 10 anni

Intanto è cambiata tantissimo anche Matera.

“Sì, la città è cambiata e questo cambiamento ha favorito molto Casa Netural: essendo uno dei progetti più innovativi della città con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 abbiamo avuto la possibilità di presentarci al mondo. Il 2019 ci ha permesso di scalare diversi progetti su scala europea”.

E a distanza di dieci anni cos’ha ancora da dire Casa Netural a questo territorio?

“Siamo ancora innovativi, sempre un passo in avanti, perché è il progetto che lo consente: essere una grande piattaforma che catalizza persone con idee nuove e innovatori ci permette di intercettare sempre prima degli altri nuovi trend. Questo oggi è più facile di ieri perché Casa Netural è un luogo di aggregazione riconosciuto, con un’identità forte”.

In questi anni Casa Netural è cresciuta tanto, non tanto nelle dimensioni che siamo abituati a misurare (numero di occupati, fatturato…), ma per progetti e realtà separate che sono nate: più che crescere in dimensioni siete cresciuti per gemmazione. Uno stile chiaro dall’inizio o un adattamento al territorio?

“È la forma che ha preso l’associazione in risposta a dei limiti territoriali chiari, ci troviamo in un territorio con pochi investimenti privati e poco supporto del pubblico. L’importante è esserci, dare costanza alla nostra presenza. Casa Netural è una piattaforma, aggreghiamo persone che portano proprie progettualità che non è detto debbano restare sotto il cappello di Casa Netural. Il segreto del progetto è essere Casa, accogliere le persone in uno spazio in cui il passaggio di competenze avviene in maniera orizzontale, in cui le esperienze di uno vanno ad aiutare le esperienze degli altri. Non ci interessa tenere dentro di noi questi progetti, ma ognuno ha la propria vita. Dal punto di vista economico siamo un’associazione non ci interessa crescere in modo esponenziale, per questo alcuni progetti che abbiamo seguito più da vicino oppure competenze che avevamo capito che avevano un valore commerciale e professionale abbiamo deciso di staccarle, come Netural Coop e Wonder Grottole”.

Qual è il progetto di Casa Netural a cui sei più affezionato e che meglio riassume la sua anima?

“Quello che mi piace di più, anche perché mi permette di staccare dalla quotidianità per qualche giorno, è la Netural Walk, un’esperienza immersiva che presuppone un grosso lavoro di ricerca sul territorio di scouting delle realtà più significative presenti nel nostro entroterra. È la scoperta di un intreccio di storie e di persone che ogni giorno provano a fare qualcosa di diverso nei paesi in cui vivono – e io so quanto è difficile riuscirci soprattutto nelle realtà più piccoline – poi è un’esperienza di cinque giorni che ogni anno mi dà l’opportunità di conoscere altre persone che vengono attirate da questa esperienza”.

Possiamo dire che questo è anche il progetto più generativo di Casa Netural?

“La camminata è uno spazio sociale in movimento. Spesso partiamo come persone che non si conoscono e arriviamo come comunità camminante. Attraversare a piedi i piccoli paesi del sud Italia apre tante domande sui territori e ci permette di guardare a quelle realtà con prospettive diverse. Scopriamo e ci interroghiamo sui bisogni reali di quelle comunità. Così è nata Netural Coop, una cooperativa che ha sviluppato una vocazione specifica sul marketing territoriale, per valorizzare il potenziale inespresso dei territori. Ed è con la Netural Walk del 2013 che abbiamo conosciuto meglio Grottole dove poi grazie all’amicizia con Silvio Donadio è nata Wonder Grottole impresa sociale”.