San Casciano dei Bagni, la scoperta del secolo che ci riconnette al passato

“Il fascino dell’essere archeologo? Esserci nel momento in cui il reperto antico affiora dalla terra. Questo non tanto per il suo valore quanto per il fatto che, una volta preso in mano, ti rendi conto che sono 2000 anni che nessuno lo toccava. Può essere una semplice brocca o anche una scodella in cui qualcuno ha mangiato”.

Per Alessandro Garrisi, archeologo e presidente nazionale dell’Ana, l’Associazione nazionale degli archeologi, è proprio quello il momento in cui si crea un ponte tra passato e presente. Ecco perché il ritrovamento a San Casciano dei Bagni, in Toscana, di 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura raffiguranti matrone, fanciulli, imperatori e divinità ancora poco note, si può considerare il ritrovamento del secolo, di una tale eccezionalità che forse in questo momento non si può ancora comprendere.