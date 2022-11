Sardegna, occorre la volontà politica per far decollare il welfare

Non è stato un susseguirsi di piagnistei e richieste di soldi, come qualcuno potrebbe pensare. Sebbene siano state sottolineate l’enorme spesa sostenuta da cooperative e comunità negli ultimi due anni e mezzo per l’acquisto dei dispositivi Dpi anti-Covid (resta da capire se nella legge Omnibus che sta per approdare in Consiglio regionale sia previsto un ristoro non simbolico) e l’inadeguatezza delle tariffe regionali, ferme a undici anni fa (non coprono più gli effettivi costi di gestione), i responsabili delle organizzazioni di rappresentanza hanno battuto più volte su un punto: occorre una svola strutturale. La Sardegna, sin dagli anni Ottanta, ha scelto la via del sistema integrato di assistenza però occorrono continuità e concretezza per dare gambe alla legge di settore. La quale, per ironia della sorte, viene presa a modello da altre regioni (la Lombardia su tutte), in quanto risponde pienamente a quanto è richiesto dalle Missioni 5 e 6 del Pnrr in materia di salute e politiche sociali.

Tuttavia, bisogna avviare subito “un dialogo serio, sereno e proficuo” tra la pubblica amministrazione (non solo la Regione ma anche i Comuni) e il privato, per compiere il salto di qualità che tutti si aspettano. Perché “senza le professionalità del settore privato, il pubblico non può far fronte a queste problematiche”, hanno sottolineato a più riprese gli intervenuti. A loro dire, “la Regione e i Comuni continuano a calare dall’alto i provvedimenti senza consultare preventivamente le realtà del privato, che bene conoscono la situazione. Così varano interventi completamente fuori da ogni logica”.

Il direttore Arduini ha ricordato che le cooperative, le associazioni e le comunità “hanno maturato una capacità di creare reali filiere di sviluppo locale e solidarietà, che potrebbero essere decisive per il futuro della regione se valorizzate in modo sistemico e strategico in una logica di reale coprogrammazione e coprogettazione”.

