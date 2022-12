Dopo Rebellin, 5 strumenti per la sicurezza di chi pedala

Una narrazione ostile al ciclista

Per Pinzuti, ulteriore aggravante di questo quadro, già di per sé penalizzante per chi pedala, «è un’opinione pubblica in cui “il ciclista” viene visto come un intralcio sulla strada per tutti coloro che vogliono realizzare la promessa della pubblicità delle automobili quando invitano a “riscoprire il piacere della guida” e a “riappropriarsi della strada”.Il tutto ovviamente avviene con il placet dei mass media che, invece di contribuire a una corretta educazione dei propri lettori, si lasciano volentieri andare alla chiacchiera da bar nella cronaca che affronta l’incidentalità stradale».

Quante volte, dice, «abbiamo letto di curve assassine, nebbia killer, automobili impazzite, pirati della strada? Il risultato è che in prima pagina ci finisce sempre il mostro di turno e mai ci si interroga sulle reali cause che poi sono sempre la velocità, la distrazione e la mancanza di controlli sulle strade. Perché in questo contesto l’operato delle forze dell’ordine viene dipinto come vessatorio e, così, gli strumenti per la misurazione delle velocità diventano, nelle parole di molti esponenti politici, solamente un modo per “fare cassa”. Non stupisce, quindi, se l’Italia sia uno dei pochi paesi del mondo occidentale in cui sia accettabile mettersi alla guida dopo aver bevuto. Che altro ci si può aspettare di diverso, d’altronde, se quando ci sono i controlli sulle strade i giornali si affrettano a denunciare la “strage di patenti”?».

La legge di bilancio 2023 azzera i fondi per le ciclabili urbane

E adesso, dopo una campagna elettorale in cui diversi esponenti della maggioranza si sono presentati con un programma stringatissimo, fatto di un semplice e laconico “basta autovelox”, il nuovo governo ha impostato la strategia di sviluppo per i prossimi anni che prevede l’azzeramento dei fondi per la costruzione delle piste ciclabili: 93 milioni di euro tra il 2023 e il 2024.

A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, il bilancio dello Stato non avrà più un euro per le ciclabili urbane. Il testo della legge, “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato è arrivato alla Camera dei Deputati, e nella nota integrativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spunta il taglio totale dei fondi residui. Si tratta di 93 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, che erano rimasti nel Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane e non ancora assegnati. Il fondo era stato istituito dalla legge di bilancio 160/2019 (art. 1 comma 47). Dal dossier Non è un paese per bici, pubblicato pochi giorni fa da Clean Cities, FIAB, Kyoto Club e Legambiente, emerge un notevole gap di ciclabilità tra le città italiane e le leader in Europa, per colmare il quale sarebbe necessario quadruplicare i chilometri di percorsi ciclabili, per una spesa complessiva di 3,2 miliardi di euro.

La richiesta, sostenuta da una petizione, è quindi a Governo e Parlamento di finanziare un piano straordinario di promozione della ciclabilità urbana con 500 milioni all’anno da qui al 2030.