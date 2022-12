Tre adozioni su 100 vanno in crisi

Come è stato definito il perimetro della crisi?

Ovviamente c’era un’esigenza di estrarre dati omogenei, in modo che fossero comparabile in futuro: una volta disegnato lo strumento, questa indagine può essere ripetuta periodicamente, così da monitorare il fenomeno. È stata identificata come “crisi adottiva” ogni situazione di difficoltà che ha portato una famiglia adottiva ad entrare nelle aule del Tribunale per i Minorenni, con livelli di gravità diversi: comunque situazioni che hanno reso necessario l’intervento del Tribunale per i Minorenni e l’emanazione di un procedimento. Sono stati individuati tre livelli di gravità: crisi gravi sono quelle che si concludono con un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale o con una nuova adottabilità del minore. Crisi medie sono tutte le situazioni in cui il TM dispone una limitazione della responsabilità genitoriale, ma non ablativi della stessa: in queste situazioni per esempio si verifica spesso un allontanamento del minore dalla famiglia, ma questi allontanamenti sono temporanei e portano talvolta – vedremo poi quanto – al rientro in famiglia. Infine, crisi lievi sono quelle in cui il TM con un provvedimento prescrive attività sostegno di vario tipo, dalla psicoterapia all’implementazione delle capacità genitoriali, a provvedimenti di natura amministrativa…

Fra le situazioni di crisi che avete rilevato, quante sono gravi?

Secondo, queste definizioni, il 68,4% sono crisi di media gravità, il 18,1% lievi e il 13,5% di alta gravità. Tra quelle che hanno comportato un allontanamento, per la metà - o qualcosa in più - si traduce in un non ritorno del minore, per esempio perché resta in comunità fino alla maggiore età o oltre. Quindi il numero delle crisi di media gravità che di fatto si concludono con un non ritorno in famiglia è comunque molto significativo.

L’indagine quindi si basa su un filtro per estrarre e analizzare, fra i provvedimenti presi dai TM, quelli che riguardano le famiglie adottive, è così?

Questo è stato possibile grazie alla collaborazione straordinaria del giudice Luca Villa, presidente del Tribunale per i Minorenni di Genova, che ha elaborato una query per cui possiamo interrogare il sistema Sigma, in uso nei TM, per cui inserendo i nomi delle coppie che hanno fatto un’adozione nazionale o intenzionale si vede se e quando queste sono state poi coinvolte in procedimenti volti a sostenere il nucleo. Questo è il primo step. Lo step successivo è stato quello, una volta estratti i fascicoli, di entrare nelle storie e ricostruire le vicende: questo lavoro preziosissimo è stato possibile grazie ai giudici onorari dei TM, che partendo dai fascicoli hanno risposto a un questionario, così da – diciamo così – trasformare le storie in dati statisticamente leggibili. La straordinarietà di questa indagine, ripeto, non è nei risultati: l’elemento innovativo è aver individuato un meccanismo per cui almeno il fenomeno delle crisi più gravi, quelle che arrivano in tribunale, possa essere monitorato nel tempo. Ovviamente il meccanismo può essere migliorato, per esempio penso che in futuro si debba prevede anche l’ascolto di chi ha vissuto la crisi: il minore, i genitori, l’intero nucleo, i professionisti coinvolti. Dalla ricerca emerge chiaramente che per tanti aspetti importanti in molti fascicoli non si trovano le risposte, significa che la “storia giudiziaria” della crisi non ha toccato tutti gli aspetti che potevano essere toccati. Un terzo aspetto che emerge, ed è un aspetto che è stato approfondito in particolare da Leonardo Luzzatto, già coordinatore del progetto ella Regione Lazio sul post adozione e crisi adottive, è il fatto che nella presa in carico si attenziona e quasi esclusivamente il sostegno sul minore, si chiede molto al minore di cambiare per superare la crisi e lo si chiede troppo poco ai genitori. Infine, manca perché era complicato farlo, la possibilità di “collocare” le adozioni entrate in crisi nel primo o nel secondo periodo delle adozioni italiane, quelle realizzate fra il 2003 e il 2010 o quelle del periodo successivo. Sappiamo bene che in quei due archi temporali, una segnata dalla crescita e una dalla crisi delle adozioni, le adozioni hanno avuto caratteristiche molto diverse.

Finora abbiamo parlato di adozioni internazionali: la ricerca ha questo perimetro?

La ricerca è su entrambe le adozioni, ma le risposte effettivamente sono in larga parte relative all’adozione internazionale, perché come CAI abbiamo messo a disposizione i nominativi. Se per le adozioni internazionali le crisi riguardano il 3,1% delle adozioni, per le nazionali il dato è più basso, intorno all’1,4% ma va affinato. Diciamo che i dati attendibili oggi sono quelli che riguardano le adozioni internazionali. Questo non significa che in futuro non sarà possibile individuare tutti i nominativi di chi ha fatto un’adozione nazionale e fare la query. Noi abbiamo lavorato in prospettiva unitaria.

Quali sono i fattori di rischio che sono stati individuati?

Nulla di particolarmente diverso da quello che c’è in letteratura. Un fattore è l’età di ingresso in famiglia: in media i minori adottati che entrano in crisi sono entrati in famiglia a 7,9 anni. Parliamo di un arco temporale in cui l’età media dei bambini adottati in Italia era di 5,7 anni. Alla gravità della crisi è collegato un aumento dell’età dell’ingresso in famiglia: nelle crisi gravi l’età media di ingresso in famiglia dei bambini è di 8,6 anni. Un secondo dato riguarda il lasso temporale che intercorre tra l’entrata del minore in famiglia e il primo procedimento noto, segno evidente di una crisi in atto: mediamente passano circa 6,2 anni. Però anche qui, quando la crisi è di gravitò alta il tempo si riduce a 3,3 anni, quasi la metà.

Qual è l’età media dei minori quando scoppia la crisi? L’adolescenza?

Al primo procedimento i minori hanno in media 14,1 anni, siamo nel pieno dell’adolescenza. Anche qui però l’età media si abbassa quanto più grave è la crisi: nelle crisi gravi è circa 12 anni. Un altro dato significativo emerso, conforme ad alcuni studi, è che tra i fattori rischio ci sono la presenza di più minori adottati o comunque di più minori nel nucleo. Per le crisi che portano ad abbandono questo fattore è presente nel 55% delle situazioni, è una percentuale molto alta, soprattutto se parametrata al numero ridotto di minori che entrano nel nostro Paese con dei fratelli. Questo ci dice senza dubbio che un’attenzione maggiore va data alle dinamiche relazionali che i minori vivono rispetto agli altri fratelli che convivono nel nucelo, per evitare che il disagio aumenti. Ci tengo a sottolineare che i fattori di rischio sono quelli tipici dei minori con special needs, che oggi rappresentano una quota assolutamente rilevante delle adozioni internazionali: l’anno scorso il 62%, ma abbiamo avuto anche anni in cui sono stati il 70%.