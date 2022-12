Si ripete il "Miracolo di Natale": in Sardegna nevica solidarietà

«Ho visto una bambina che è entrata in un supermercato per acquistare una merendina e ne è uscita con un pacco dello stesso prodotto, che ha portato qui rinunciando al piccolo peccato di gola», prosegue Longobardi. «Ho visto anche una famiglia arrivare da Milis, un paese dell’Oristanese, per consegnare due buste di alimentari: hanno speso più in carburante che nella spesa, ma conta ancor di più il gesto. E poi, tantissimi volontari e normali cittadini che si sono messi a disposizione, magari per caricare o scaricare la merce. Sono napoletano, anche se trapiantato a Cagliari da parecchi anni, dunque credo di essere super partes nel dire che la generosità dei sardi è imbattibile

Gente comune e volontari di tante realtà si sono uniti spontaneamente alla Caritas diocesana, a Cagliari Capitale e alla Protezione civile per aiutare tante famiglie in difficoltà. A loro si aggiungono alcune catene di supermercati. «Il miracolo della carità è naturale», commenta l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. «Un uomo piange se qualcuno piange, si commuove insieme a chi in quel momento è commosso. Il vero miracolo è tornare ad essere uomini, non bisogna vergognarsi di mettere in gioco il cuore».

Credits: foto di Emilio Garau, presidente nazionale Prociv Italia - Associazione di Protezione civile, e di Alessandro Congia