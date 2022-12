La generosità che guarda oltre

«Quando tre anni fa abbiamo abbracciato il progetto al fianco della comunità Sla, abbiamo pensato a un percorso comune a sostegno del progresso della ricerca scientifica e dell’associazione. Un impegno fortemente sentito che rispecchia il senso di vicinanza proprio del dna Selex. Sin dal primo momento la sinergia del gruppo con Aisla e i Centri Clinici NeMO ci ha permesso di guardare oltre, verso un futuro dove la parola Cura sia finalmente sinonimo di possibilità», ha affermato Maniele Tasca, direttore generale di Selex Gruppo Commerciale.

Perché la BioBanca

La Sla, malattia neurodegenerativa, ha dimostrato di essere una patologia multifattoriale e la sua eziologia ricade sulla genetica. Diventa quindi fondamentale lo studio di questa scienza e la disponibilità di dati clinici e biologici. La sfida che Aisla mette in campo prevede il raggiungimento, con il 2023, del match tra informazioni cliniche fornite dal Registro Nazionale Sla e la storia del dna che viene colpito per indagare le cause ancora poco conosciute. L’invito è proprio quello di usufruire dei campioni biologici a disposizione i cui costi di trasporto e di stoccaggio sono elevati.

Nella ricerca sulla Sla – che colpisce in maniera selettiva un gruppo di cellule, chiamate motoneuroni, comportando la paralisi progressiva della muscolatura scheletrica – proprio le biobanche diventano indispensabili per avere a disposizione materiale biologico e dati clinici correlati. Una fonte preziosa di risorse per la ricerca, da quella di base fino alla sperimentazione di terapie e di possibili nuovi farmaci. Attraverso il patrimonio biologico raccolto nelle biobanche è anche possibile studiare le cause delle malattie genetiche rare e definire nuovi strumenti di prevenzione e diagnosi. «Ciò che mi interessava di più di questo progetto era l’obiettivo ultimo, il processo di condivisione delle competenze scientifiche, dei campioni biologici e dei risultati di ricerca. Quando la scienza si fonde con la solidarietà viene meno il vuoto d’aria che noi malati di Sla conosciamo bene e si accende la luce della Speranza che alimenta le nostre Vite e quelle dei nostri cari», ha dichiarato il Presidente della BioBanca Paolo Annunziato.

In un periodo come quello del Natale, dove famiglia e affetti sono il dono più prezioso, il nostro augurio - conclude la nota di Aisla - è proprio quello di sfidare il tempo e raccontare il successo di partner prestigiosi come Selex, ricordando le parole di Harvey B. Mackay: “Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri, e per il mondo, diventa immortale”.

In apertura foto di gruppo di Aisla per l'avvio della Biobanca Sla - foto da Ufficio stampa