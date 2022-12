Firenze, una nuova Family Room all’ospedale Careggi

La Family Room è uno spazio di 215mq con 3 camere, una zona living con cucina attrezzata e un’area dedicata allo smartworking. Un progetto curato nei minimi dettagli e arricchito da opere di arte terapia, dove i genitori possono prendere una pausa dalle ore passate in reparto e condividere con altre famiglie le fatiche e le speranze del percorso che stanno affrontando, senza allontanarsi dai propri bambini. L’architetto che ha curato la ristrutturazione, Alessandro Di Bartolome spiega che se per i colori «ci siamo ispirati a quelli della campagna toscana», nella divisione degli spazi «di questo che era un classico corridoio di disimpegno ospedalieri abbiamo voluto creare delle zone come la cucina e il living dove ci si possa sentire davvero a casa, ricreando i canoni tipici di un’abitazione e dagli arredi alla disposizione dei mobili nelle camere, con l’uso dei colori e dei materiali abbiamo voluto staccare completamente dalle stanze di un ospedale». Secondo le prime stime, la Family Room di Firenze offrirà a oltre mille famiglie ogni anno la possibilità di pernottamento e a più di 1.500 il beneficio dei servizi diurni.

«Siamo felici di consegnare oggi alla Città di Firenze e alla Regione Toscana la nuova Ronald McDonald Family Room per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei bambini che, da sempre, accogliamo e supportiamo nei momenti di difficoltà», ha commentato Nicola Antonacci, presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. «È un motivo di grande orgoglio offrire - in partnership con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - questo servizio alla città dove siamo già presenti con una Casa Ronald in collaborazione con l’Aou Meyer». L’assessore regionale Bezzini ha ricordato che la terapia intensiva neonatale del Careggi «è un riferimento regionale per le gravidanze ad alto rischio e quindi per i gravi prematuri, questa collaborazione con la Fondazione Ronald McDonald Italia è un esempio di sinergia tra Servizio sanitario pubblico e solidarietà privata nell’interesse dei pazienti più piccoli e delle loro famiglie. La Salute è fin dai primi momenti della vita l’investimento più importante per il benessere degli individui e per la società, collaborare per salvaguardare questo bene prezioso è un dovere delle istituzioni e una responsabilità morale per gli enti privati che, come Fondazione Ronald McDonald, hanno scelto di credere e investire nel modello sanitario della Toscana». Per l’assessore comunale Sara Funaro la nuova struttura è «un supporto importante e di un aiuto concreto per le famiglie, che così possono stare vicino ai propri bambini e dare loro forza nell'affrontare il ricovero e i problemi di salute».