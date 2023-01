Il sindaco di Lampedusa: «Non sono le ong il problema»

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato. Il decreto legge che detta nuove regole sul salvataggio in mare da parte delle Ong è dunque in vigore ed ha cominciato il suo iter in parlamento per la conversione in legge. Già la prima Ong sta rischiando: la Geo Barents, nave di Medici senza frontiere, che sta facendo rotta verso il porto assegnato di Taranto, si confronterà con le nuove regole di condotta. Geo Barents, infatti, dopo aver soccorso 85 migranti in due differenti operazioni, aveva ricevuto l’indicazione del «porto sicuro» di Taranto dalle autorità, ma ha raggiunto un terzo punto dal quale proveniva un sos di Alarm phone e le nuove norme vietano il “soccorso multiplo”. Vedremo.

Un altro “porto sicuro” italiano che si misurerà presto con la nuova norma è Lampedusa. Poco più di 20 km quadrati, la maggiore delle Pelagie dista 210 km dal primo punto italiano e 120 km dalla Tunisia, posizione che la mette in prima linea per ogni approdo.

Di recente, Lampedusa ha chiesto due aiuti importanti sulla questione sbarchi. Uno al Governo siciliano per circa un milione di euro, respinto alla conferenza dei capigruppo che ha stralciato l’emendamento che lo prevedeva.

Il secondo aiuto, più consistente, era stato chiesto al Governo Meloni. A metà dicembre, infatti, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, insieme ad Attilio Lucia, suo vicesindaco e responsabile della Lega a Lampedusa, hanno interloquito direttamente con i Ministri Salvini, Giorgetti, Piantedosi e Calderoli dai quali hanno incassato la promessa di un aiuto consistente per il “pacchetto Lampedusa”, un sostegno indispensabile per il comune che ha un disavanzo dovuto anche alle spese di gestione dell’Hotspot. Ma le aspettative restano un po’ deluse: non ci sono fondi, nella legge di bilancio dello Stato, per il Comune di Lampedusa, se non per le spese dei flussi migratori dell’anno 2022. Ovvio il disappunto: «Lampedusa è stata, di nuovo, messa da parte. Tutti se ne lavano le mani, fanno politica e noi subiamo i danni. Questa è l'ennesima volta che i lampedusani vengono presi in giro», dice il salviniano vicesindaco Attilio Lucia in un lancio Ansa ripreso dal sindaco Mannino in un post in Facebook. Arrabbiato? Forse a ragione, visto che sei mesi fa durante la campagna elettorale per le amministrative sull’isola si erano proposti come “L’alternativa c’è” proprio sui temi della immigrazione: «Nel pacchetto Lampedusa, però, avevamo chiesto molte altre cose, l’arrabbiatura è stata un po’ per questo, però mi dicono dal governo che nelle prossime settimane cercheranno di aiutarci con dei provvedimenti normativi ad hoc. E ci voglio sperare», ci dice il sindaco Mannino al telefono.