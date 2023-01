Ridurre le disuguaglianze. I sindaci scrivono a Mattarella

Sono già 61 le email spedite, ma il numero è destinato a crescere, considerato che la rete conta oltre 300 aderenti. I sindaci del “Recovery sud” hanno deciso di scrivere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, subito dopo il suo discorso di fine anno.

Ha colpito il passaggio in cui Mattarella sottolinea che «Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro Paese – tra Nord e Meridione, per le isole minori, per le zone interne - creano ingiustizie, feriscono il diritto all’uguaglianza. Ci guida ancora la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione. Senza distinzioni. La Repubblica siamo tutti noi. Insieme».

I sindaci del Recovery sud, lo ricordiamo, è una rete che si è formata proprio per dare, come si legge nel manifesto fondativo, una «risposta istituzionale alla grave crisi di rappresentanza del Sud», soprattutto in tema di equità sostanziale e di autonomia differenziata.

In risposta al messaggio del Presidente – sul quale il nostro direttore, Stefano Arduini, ha scritto un editoriale - i sindaci hanno deciso di inviare a Mattarella singole email in cui lo ringraziano per «Aver fatto riferimento alla Costituzione e alle ingiustizie determinate dalle differenze tra i diversi territori del nostro Paese». I sindaci chiedono a Sergio Mattarella di «Suggerire alle forze politiche del nostro Paese di prevedere, come primo punto della loro agenda politica, misure che possano ridurre queste distanze».