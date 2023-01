Basaglia? In Lombardia non è mai arrivato

Alla Lombardia, in molti ambiti, si guarda come a un modello. Questa affermazione, però, non vale per i servizi di salute mentale, che rimangono ancorati – secondo la psichiatra e psicoterapeuta bresciana Carla Ferrari Aggradi, basagliana della prima ora – a sistemi antecedenti alla Legge 180. Le idee provenienti da Trieste, infatti, non hanno trovato terreno fertile sul suolo lombardo e, già pochi anni dopo la riforma, il processo di cambiamento si è arrestato.

Dottoressa, qual è la situazione della salute mentale in Lombardia?

Noi non abbiamo avuto le fortune di Trieste: la salute mentale, in Lombardia, è considerata solo una branca della sanità come le altre. In tutto questo mondo, si vede una tendenza alla privatizzazione, nella nostra Regione più forte che altrove. La psichiatria però non è redditizia, quindi i privati tendono a occuparsene meno e nel pubblico è sempre più depauperata: non vengono assunti nuovi operatori e quelli che vanno in pensione non vengono sostituiti, non ci sono concorsi. Molte persone, poi, proprio non vogliono venire in realtà in cui si lavora male.

In che senso?

Si fa un largo utilizzo della contenzione e, nell’ospedale di Montichiari, in provincia di Brescia, si pratica ancora l'elettroshock, che ora chiamano terapia ellettroconvulsivante (abbiamo contattato gli Spedali civili di Brescia, da cui la struttura dipende, per saperne di più ma a oggi non abbiamo ricevuto risposta, ndr). Le famiglie non vengono aiutate in alcun modo. La psichiatria lombarda funziona così, c’è una diagnosi, si prescrivono dei farmaci, si eseguono dei ricoveri nei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) quando la persona sta male, seguiti da qualche controllo. Le attività riabilitative sono poche e le persone vengono mandate nelle comunità residenziali, che ormai hanno assorbito gran parte delle somme stanziate per la psichiatria. Insomma, siamo fermi a un’ideologia manicomiale.

Quindi le idee di Basaglia in Lombardia non sono mai arrivate?

Il modello basagliano è stato in qualche modo recepito nel 1984, con la prima legge lombarda sulla psichiatria che ha istituito i servizi territoriali. Poi però i manicomi hanno funzionato regolarmente fino agli anni ‘90 e i servizi non hanno fatto passi avanti, anzi, sono andati all’indietro: lavorano in orario d’ufficio, per cinque giorni alla settimana, quando, per funzionare bene, dovrebbero essere aperti 24 ore al giorno sette giorni su sette. Insomma, la rivoluzione qua è arrivata, ma è stata subito bloccata.