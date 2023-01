I nostri corpi per la scienza. E per gli altri

Ne abbiamo parlato con Silvia Camporesi, bioeticista del King’s College di Londra, attualmente visiting al Centre for the Study of Contemporary Solidarity dell’Università di Vienna: «Le risposte sono in linea con quello che mi aspettavo in base a una ricerca qualitativa che ho condotto durante il mio dottorato all’Istituto europeo oncologico - Ieo sulle motivazioni che avevano spinto pazienti ad arruolarsi a studi di “fase 0”, nuovi tipi di studi in oncologia che non offrivano alcun beneficio ai pazienti. Risultò che lo facevano per motivi altruistici e per contribuire al progresso della medicina e della scienza. Inoltre, lo facevano anche per ricambiare in qualche modo la partecipazione di chi prima di loro, prima di noi, aveva partecipato a studi clinici». Per quanto riguarda i risultati della survey, «è interessante e unico nel contesto degli Human challenge studies la risposta numero 3: in una situazione di grandissima incertezza, la partecipazione agli studi fornisce autonomia, identità e un senso di agency (libero arbitrio) nella nostra vita».

Altruisti anche fuori

Dallo studio emerge anche che, rispetto al campione di controllo, i volontari erano molto più impegnati nel sociale, in attività di volontariato, beneficenza, donazione del sangue e degli organi; avevano inoltre punteggi più alti in quel particolare tratto di personalità onestà-umiltà, detto anche fattore H, tipico di chi tiene in gran considerazione gli altri.

Scrivono i ricercatori: «Tutti insieme, questi risultati indicano che le caratteristiche degli individui che esprimono l’interesse per gli Hct Covid-19 e l’intenzione a prendervi parte non comprova le preoccupazioni in merito alla vulnerabilità dei soggetti o all’influenza indebita». L’influenza indebita è un concetto molto discusso in etica della ricerca clinica, secondo cui gli «studi clinici non sono eticamente giustificabili se pongono ai partecipanti un’offerta che “non possono rifiutare” (pensando al film..) perché non hanno altre opzioni aperte sul tavolo» spiega Camporesi. «In pratica, la preoccupazione dell’influenza indebita si è tradotta con l’evitare compensazioni che potessero far sì che le persone partecipassero solo per ricevere un pagamento, quindi di solito i comitati etici raccomandano pagamenti bassi o solo rimborsi». Su questo, ricorda la bioeticista, il dibattito è andato evolvendosi. Tanto che «c’è chi sostiene che il problema principale non starebbe nel compenso in sé, ma nel suo essere troppo scarso rispetto al tempo speso e ai rischi corsi; che la soluzione per spingere i volontari a considerare bene tutti i rischi non è certo quella di pagarli una miseria e che, comunque, un giusto compenso non lava via le motivazioni altruistiche del gesto» spiega Camporesi.