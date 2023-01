Sbarchi, la prima volta di Ancona

Nonostante questa sia stata, per Ancona, la prima esperienza nell’accoglienza diretta di migranti salvati in mare, la società civile ha dato una risposta rapida ed efficace. «Sia le istituzioni che il Terzo settore hanno reagito positivamente», continua infatti Baio. «Tutto si è svolto correttamente, si è trovata una soluzione immediata per l’accoglienza delle persone in arrivo. La generosità degli italiani è grande: basti pensare che per entrambi gli sbarchi ho ricevuto la disponibilità a intervenire di 80 volontari, provenienti da tutta la Regione, nonostante fossero giorni lavorativi». Darco Pellos, prefetto di Ancona, sabato scorso aveva organizzato un tavolo di lavoro per concertare le attività di accoglienza, allestite nella banchina 22 del porto, in cui diverse realtà associative e di volontariato si sono riunite per dimostrare solidarietà ai naufraghi al momento dello sbarco. Dei 110 sopravvissuti delle due navi, tutti i minori tranne una ragazza sono ospitati nella struttura di Caritas; gli adulti provenienti dall'Ocean Viking sono stati invece smistati in centri in tutte le cinque province delle Marche, mentre quelli scesi dalla Geo Barents hanno preso la strada verso la Lombardia.

«I ragazzi che abbiamo accolto hanno delle storie di incredibile sofferenza e solitudine», afferma Bomprezzi. «Alcuni, pur essendo adolescenti, hanno affrontato viaggi lunghissimi, hanno subito maltrattamenti in Libia, nella situazione che purtroppo conosciamo. Uno di loro, quando è arrivato, non faceva altro che piangere, perché non vedeva i suoi familiari da tre anni». Gli adolescenti giunti alla struttura della Caritas hanno storie difficili alle spalle, ma anche tanta voglia di ripartire, di costruirsi una nuova vita. «Appena arrivati qui, si sono sentiti accolti in un posto sicuro», aggiunge il vide-direttore, «così, in poche ore, hanno ritrovato un po’ di serenità e sono tornati dei ragazzi, si sono messi a giocare a palla». Ora le istituzioni stanno lavorando per capire come organizzare al meglio i prossimi passaggi nell’accoglienza dei minori sul territorio. «Noi siamo un centro di primo arrivo, che lavora sull’emergenza», conclude Bomprezzi. «In questo periodo le autorità pianificheranno al meglio il percorso dei ragazzi; intanto, cerchiamo di fargli vivere dei giorni in cui possano riassaporare la bellezza della normalità e della tranquillità, per quanto possibile».