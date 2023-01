Uno, nessuno, centomila. La fatica di essere senza dimora

Avonto, però, fa un ulteriore rilievo. E cioè, «occorre fare una separazione tra persone che vivono in convivenze anagrafiche e le persone senza dimora. Perché coloro che risiedono in centri di accoglienza per migranti, alberghi o altri istituti assistenziali, come per esempio gli anziani che sono collocati nelle residenze, non hanno un bisogno sociale e di marginalità come quello delle persone senza dimora». Il nuovo censimento Istat, dunque, offre nuovi elementi di studio e di riflessione, come il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Un esempio è il caso di Foggia, che dopo centri di grosse dimensioni come Roma (23%), Milano (9%), Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) con il 3,7% di iscrizioni anagrafiche è l’unico Comune più piccolo a riportare una quota significativa di persone senza tetto e senza dimora. «Questo dato» approfondisce la presidente della fio.PSD «lo leggiamo come un altro grande fenomeno emergente legato al tema dello sfruttamento lavorativo» chiarisce Avonto. «Il fatto che ci siano queste sacche di povertà ed esclusione porta di conseguenza molti migranti a vivere nei ghetti, a seguire i flussi dei caporalati nei vari territori per lavorare in agricoltura. Chi ha ancora dei documenti cerca poi di avere una residenza anagrafica fittizia per poter rinnovare il permesso di soggiorno. E’ una situazione che si verifica soprattutto lì dove sono presenti i ghetti per i lavori nel settore agricolo».

L’altra faccia della medaglia di questa condizione di povertà estrema ed emersione dall’invisibilità attraverso l’ottenimento della residenza anagrafica fittizia, quindi, è che si registra «l’esigibilità del diritto. Se noi potessimo avere tutti i cittadini con la residenza anagrafica fittizia» conclude Avonto «saremmo in grado di programmare delle politiche di senso, poter capire chi sono, chi ha i documenti, attivare interventi programmati. La residenza come diritto è lo snodo principale per la fuoriuscita dalla condizione di senza dimora». Uno, nessuno, centomila. L’unica certezza è che dietro ai numeri certi o presunti ci sono delle storie, delle vite, a cui le istituzioni sono chiamate a dare risposte concrete per offrire – a chi vuole cogliere o può cogliere questa opportunità – delle possibili vie d’uscita dalla polvere.