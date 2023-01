Pedala e vai, il tandem strumento di inclusione sociale

Nei primi mesi, “Pedala e vai!” ha offerto ad alcuni soggetti con specifiche fragilità (compresi alcuni messi alla prova o in misura alternativa alla detenzione) l’opportunità di svolgere un’attività di auto-aiuto e di recupero, non solo per loro stessi ma anche per altre persone in condizioni di bisogno. Non mancano i casi di coloro che, in un momento di particolare difficoltà, non riescono più ad interagire con la collettività. È stata creata una piccola comunità in movimento che, tramite percorsi di crescita e team settimanali, è riuscita a riattivare soggetti che avevano difficoltà ad essere inclusi nella società.

«Sono cieco dalla nascita, non avevo mai provato l’ebbrezza di salire sul sellino di una bicicletta e sentire le piacevoli sferzate del vento sul viso», racconta Alberto. «Lo confesso: provavo un po’ di invidia nei confronti di chi poteva pedalare senza problemi. Grazie a questo progetto mi sono levato questa grande soddisfazione. Ora avverto quasi la necessità quotidiana di montare in sella, ovviamente in compagnia di un’altra persona. Ho trovato nuove, forti motivazioni che non riuscivo a individuare in altre attività e hobby».