La Fondazione Francesca Rava, grazie al prezioso sostegno di Banco Bpm, ha donato pacchi alimentari con beni di prima necessità e giocattoli per i più piccoli a centinaia di famiglie in difficoltà, bambini e anziani soli che vivono nelle zone più disagiate delle città di Milano, Bergamo e Verona. Una iniziativa che rientra nel progetto di prossimità territoriale SOS Spesa-La Spesa per chi ha bisogno della Fondazione Francesca Rava.

La prima consegna è avvenuta nel quartiere di Gratosoglio particolarmente colpito dall’emergenza economica, sociale e dal degrado ambientale. I volontari della Fondazione Francesca Rava hanno consegnato pacchi alimentari e tessere per la spesa a 180 nuclei familiari presso la ChiesaParrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa.

A Verona sono stati donati oltre 80 pacchi di generi alimentari presso Casa San Benedetto, una delle strutture appartenenti all’Istituto Don Calabria che conta fra le sue realtà anche comunità di accoglienza per minori e mamma-bambino, case rifugio per donne vittime di violenza e per minori stranieri non accompagnati. Le donazioni verranno ripartite fra tutte le realtà appartenenti all'Istituto, portando un aiuto concreto a oltre 160 persone. Mentre a Stezzano, in provincia di Bergamo, i volontari della Fondazione hanno consegnato oltre 70 pacchi di beni prima necessità presso l’Associazione San Vincenzo De Paoli di Stezzano.

Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava: «Grazie di cuore a Banco Bpm per essere al fianco della Fondazione Francesca Rava a sostegno di chi ha più bisogno. È fondamentale continuare ad aiutare, concretamente, chi è in difficoltà nelle nostre città, nei nostri quartieri. Siamo felici di essere vicini alle famiglie, ai bambini e agli anziani soli di Milano, Bergamo e Verona. Insieme possiamo davvero fare la differenza nella vita di tante persone».

«Banco Bpm», si legge nella nota della fondazione, «da sempre attento alle comunità locali dei propri territori di riferimento, sostiene l’iniziativa di Fondazione Francesca Rava per essere ancora una volta al fianco dei più bisognosi, soprattutto in un momento particolare come quello delle festività natalizie e in un periodo fortemente caratterizzato dalla crisi economica in atto. Sempre nell’ambito della sinergia con Banco BPM, la Fondazione Francesca Rava ha consegnato pacchi con beni di prima necessità a famiglie in difficoltà a Milano anche durante tutte le festività natalizie ed ha organizzato un pranzo di Natale per i ragazzi detenuti presso l’Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria nell’ambito del progetto Palla al Centro, che prevede percorsi di rinascita volti a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei ragazzi entrati nel circuito penale e a sensibilizzare la comunità educante, creando un ponte tra “dentro” e “fuori”, in sinergia con Istituzioni, Aziende, Università e volontari».