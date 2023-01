Rocca: «Salute, inclusione, ambiente, minori: così il mio Lazio»

Come si fa?

Dobbiamo, poi, lavorare sugli organici, restituendo dignità professionale al personale sanitario laziale. La sfida sarà anche sugli screening per patologie importanti, penso a quelle oncologiche. Nessuno dovrà rimanere indietro. Nessuno dovrà più vivere la dolorosa e esperienza della migrazione sanitaria che toglie dignità ulteriore al paziente.

Rocca, il socio-sanitario ha un ruolo importante nel welfare regionale. E qui c’è un forte coinvolgimento del Terzo settore, particolarmente del volontariato sanitario che - come sa bene avendo appena “smesso” la pettorina con la Croce Rossa - è messo alle corde per rimborsi inadeguati. Se governerà, come pensa di risolvere questo problema?

Il socio-sanitario è fondamentale per il corretto sviluppo di ogni comunità. In particolare il volontariato sanitario ha un'importanza straordinaria nell'ambito dei trasporti in ambulanza, sia in emergenza che nei trasporti secondari. Farò di tutto per proteggerlo e valorizzarlo ma realizzeremo, inoltre, attività volte a promuovere la salute, intesa come stato di completo benessere fisico e mentale e nel rispetto delle diversità tra ogni persona e nei diversi contesti di vita. Ciò include l’informazione e la formazione delle persone riguardo stili di vita sani e le pratiche di primo soccorso.

Il tema di una società inclusiva, per le varie forme di fragilità, da quelle fisiche a quelle sociali, è il campo dell’intervento volontario e cooperativo. Lei, da governatore, che cosa spera di costruire in questa direzione?

Al centro deve esserci sempre lo sviluppo integrale della persona, sostenendo le diverse abilità che ognuno di noi possiede. Soltanto così potremo edificare una comunità laziale forte e inclusiva, contrastando l’emarginazione. Si può fare, mettendo in rete e in comunicazione fra loro i sistemi di welfare locale con le diverse realtà del Terzo Settore.

Coprogrammare e coprogettare, si dice. Ci crede?

È importante progettare insieme, ascoltando realmente chi oggi è in quotidiano contatto con le tante fragilità della nostra società. In questo, il mondo cooperativo e del volontariato è determinante, se non imprescindibile.

In generale, che visione dovrebbe avere il Terzo Settore nello sviluppo della sua regione? Spesso viene considerato, tout-court, un fornitore a basso costo di servizi. Indispensabile in alcune aree.

Beh, guardi, la mia storia e formazione personale parlano da sole: considero la sussidiarietà un valore e una risorsa fondamentale. Da presidente della Croce Rossa ho avuto modo di collaborare con numerose realtà associative e sociali, rendendo il vocabolo "sussidiarietà" azione concreta.