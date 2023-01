Donazione d'organi, boom dopo il Covid

Per la prima volta, in Italia, le donazioni di organi hanno superato in un anno quota 1.800, raggiungendo il tasso nazionale di donazione per milione più alto in assoluto e collocando il nostro paese ai primi posti in Europa. Record per numero di trapianti, 3.887 in totale, il secondo miglior risultato di sempre, con tassi regionali in crescita quasi ovunque. È quanto emerge dal report preliminare dell'attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, elaborato dal Centro nazionale trapianti e presentato questa mattina.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ricordato alcuni eventi rilevanti dell’anno appena concluso, come «la nascita di una bambina grazie al primo trapianto italiano di utero, avvenuto nel 2020, e la donazione di una donna di quasi 101 anni, la più longeva di sempre a livello mondiale, che smentisce la convinzione frequente tra gli over 60 che la donazione sia impossibile per ragioni anagrafiche. Anche il 2023 è iniziato con un primato: è di pochi giorni fa la notizia del primo trapianto da vivente effettuato a Bergamo all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove un bambino di 5 anni, proveniente da un’altra regione, è stato sottoposto a un trapianto di polmone donato dal papà (a cui si riferisce l'immagine in apertura, ndr)».

Il trapianto costituisce l’ultima soluzione possibile per molti pazienti: quando le terapie esistenti hanno perso di efficacia e c’è una forte compromissione di organi vitali. In altri casi, poi, pur non essendo indispensabile alla sopravvivenza, migliora drasticamente la vita del paziente.