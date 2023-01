Frolla, inclusione al sapor di cioccolato

L’inclusione lavorativa, da oggi, passa anche per il cioccolato. Nasce, infatti, Cioccofrolla, la cioccolateria di Frolla Microbiscottificio (di cui VITA si era già occupata con un articolo), realtà di Osimo (AN) che attualmente dà lavoro a 18 persone disabili e che, nel 2021, ha vinto il premio «Cittadino Europeo» per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili, consegnato a Bruxelles.

Cioccofrolla ha come obiettivo quello di contribuire al miglioramento della qualità di vita di soggetti con disabilità fisiche e cognitive nella Regione Marche, promuovendo interventi che favoriscano la loro inclusione nel tessuto lavorativo e sociale. Si tratta di un progetto del valore di 50.000 euro, che ha preso forma grazie al contributo di Unicredit, che l’ha finanziato per il 90%. La restante parte, invece, proviene da un’operazione di crowdfunding, attraverso la quale sono stati raccolti circa 10.000 euro. La banca, più nel dettaglio, ha sostenuto la cooperativa marchigiana attraverso il Fondo Carta Etica, grazie al quale, dal 2005 ad oggi, ha destinato oltre 32 milioni di euro per la realizzazione di più di 1.300 iniziative di utilità sociale in risposta ai bisogni più urgenti delle comunità in Italia: la gestione delle emergenze, il sostegno alla disabilità, le iniziative per l’infanzia, le donne, gli anziani ed altre realtà in difficoltà o in forte disagio.