Petrin (Aido): soddisfazione per boom di donazione organi. Ora spingere al Sud

«Siamo soddisfatti e nel contempo avvertiamo la responsabilità di fare di più e meglio». Così Flavia Petrin, presidente di Aido, Associazione Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, commenta i dati contenuti nel report elaborato dal Centro Nazionale Trapianti, presentato stamane dal Ministro della Salute Orazio Schillaci con il direttore del CNT Massimo Cardillo e il presidente dell'ISS Silvio Brusaferro.

Spiega Petrin: «Questi numeri sono per noi molto positivi: nel 2022 le donazioni di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche sono cresciute del 3,7%, così come i trapianti, aumentati del 2,5%. C’è però ancora molto da fare se consideriamo le migliaia di persone in lista d’attesa, pazienti per cui il trapianto è davvero l’ultima possibilità di cura».

«Per altro verso – sottolinea Petrin – è necessario impegnarsi per ridurre le quote di opposizione alla donazione, che si rilevano particolarmente alte nelle regioni del Sud. Per promuovere la cultura del dono è indispensabile rafforzare la rete sanitaria e di volontariato del territorio e su questo Aido continuerà ad impegnarsi».

Come ha spiegato Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti, i dati mostrano un paese con notevoli differenze regionali: si passa da regioni come la Toscana (49,3 donatori per milione di abitanti), Emilia Romagna (46) e Veneto (36,3) a Umbria (6,9) e regioni del Sud come Molise (3,4), Sicilia (12), Puglia e Abruzzo (12,5). (Qui l'articolo per approfondire).